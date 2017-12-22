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Факти / Lifestyle / Секс взимку - у чому користь/

Секс взимку – у чому користь

Інтимна близькість найбільш важлива для організму людини у зимовий час, оскільки секс сприяє виробленню антитіл, які зміцнюють імунітет і допомагають перемогти хворобу.

За словами вчених, як тільки людина відчула, що застудилася, потрібно зайнятися сексом, під час якого вироблення антитіл збільшується на 30%, повідомляє Корреспондент.net. Крім того, це сприяє виробленню колагену, який омолоджує організм і поліпшує стан шкіри.

Також секс допомагає зміцнити серце, знижує ризик ракових захворювань грудей і простати.

Всі ці корисні властивості інтимної близькості вкрай важливі для підтримки здоров’я саме у холодну пору року, коли в організмі людини спостерігається нестача вітамінів.

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До речі, раніше ми писали, чому не можна займатися сексом на Новий рік 2018.

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