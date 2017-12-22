Щороку католицьке Різдво відзначається 25 грудня. Що готувати на святкову вечерю і рецепти головних страв – у матеріалі Фактів ICTV.

Різдвяна вечеря складається зазвичай лише з пісних страв: овочеві салати, яблука, мед, горіхи, родзинки, різні овочі, селера – все це символи здоров’я, удачі та достатку.

Обов’язково на столі і риба. За правилами, у різдвяну ніч м’ясних страв на столі бути не повинно.

Цікаво, що за різдвяним столом завжди є одне порожнє місце – хто б не прийшов до хати – він буде бажаним і дорогим гостем.

Ми пропонуємо вам варіанти трьох головних страв на різдвяному столі.

Запечена риба з грибами

Інгредієнти:

1 кг риби (наприклад, короп, судак);

200 г печериць;

70 г масла;

2 цибулини;

1 ст. сметани;

1 ст. л. борошна;

100 г сиру;

2 ст. л. панірувальних сухарів;

спеції за смаком;

сіль за смаком;

свіжа зелень.

Приготування:

Рибу необхідно очистити від луски і нутрощів. Сріжте філе, покладіть на змащене маслом металеве блюдо і запечіть у духовці до напівготовності.

Гриби треба очисти, добре промити, нарізати великими шматочками, покласти до каструлі, додати нарізану цибулю, сіль, перець, 0,5 склянки води і тушкувати до повної готовності.

Рибу покрийте грибами, залийте підсоленою сметаною, змішаною з борошном. Потім густо посипте сиром, натертим на крупній тертці і змішайте з сухарями.

Злегка збризніть розтопленим маслом і запікайте у духовці до утворення золотистої скоринки.

Подавайте блюдо гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.

Різдвяний кекс

Інгредієнти:

для тіста:

600 г борошна;

250 г меду;

250 г вершкового масла;

1 ст. цукру;

6 яєць;

500 г сметани;

100 г подрібнених горіхів;

1 ч. л. кориці;

1 ч. л. соди;

сіль за смаком.

для прикраси – вибирай на смак:

цукрова пудра,

кориця,

цукати,

свіжі ягоди,

тертий шоколад.

Приготування:

Масло розітріть з цукром до білого кольору, додайте жовтки і продовжуйте розтирати масу до повного зникнення кристалів цукру. Потім додайте теплий розплавлений мед з корицею, сметану, сіль, соду, покладіть борошно і введіть збиті у стійку піну білки. Швидко замісіть легке пишне тісто до консистенції густої сметани.

Також швидко покладіть у спеціальну форму. Поставте у духовку і випікайте при температурі 180 градусів протягом 1 години.

Готовий кекс прикрасьте за смаком.

Різдвяний салат зі спаржею

Інгредієнти:

1 упаковка томатів черрі;

2 ст. л соусу з жовтих соєвих бобів;

1 ст. л імбиру;

50 мл олії оливкової;

2 ст. л оцту винного (червоний);

2 шт. цибулі-шалот;

2 ст. л коріандру;

3 пучки спаржі;

3 кульки сиру моцарелла.

Приготування:

Викладіть томати у миску з соєвим соусом, імбиром, оливковою олією і винним оцтом. Перемішайте. Залиште на 30 хвилин. Додайте шалот і коріандр. Залиште ще на 15 хвилин.

У киплячій підсоленій воді (іноді рекомендують додати у воду трохи цукру і вершкового масла) відваріть спаржу протягом 2-3 хвилин, помістивши її в каструлю навскоси, щоб ніжні верхівки були зверху. Потім промийте спаржу холодною водою.

Розділіть сир на 2-3 частини, розподіліть по тарілках. На них викладіть спаржу. Добре перемішайте помідори зі спеціями і спеціями. Викладіть зверху і салат готовий.

Читайте: Погода на католицьке Різдво: дощ і потепління

До речі, раніше ми публікували головні рецепти до новорічного столу.