Щороку католицьке Різдво відзначається 25 грудня. Що готувати на святкову вечерю і рецепти головних страв – у матеріалі Фактів ICTV.
Різдвяна вечеря складається зазвичай лише з пісних страв: овочеві салати, яблука, мед, горіхи, родзинки, різні овочі, селера – все це символи здоров’я, удачі та достатку.
Обов’язково на столі і риба. За правилами, у різдвяну ніч м’ясних страв на столі бути не повинно.
Цікаво, що за різдвяним столом завжди є одне порожнє місце – хто б не прийшов до хати – він буде бажаним і дорогим гостем.
Ми пропонуємо вам варіанти трьох головних страв на різдвяному столі.
Запечена риба з грибами
Інгредієнти:
- 1 кг риби (наприклад, короп, судак);
- 200 г печериць;
- 70 г масла;
- 2 цибулини;
- 1 ст. сметани;
- 1 ст. л. борошна;
- 100 г сиру;
- 2 ст. л. панірувальних сухарів;
- спеції за смаком;
- сіль за смаком;
- свіжа зелень.
Приготування:
Рибу необхідно очистити від луски і нутрощів. Сріжте філе, покладіть на змащене маслом металеве блюдо і запечіть у духовці до напівготовності.
Гриби треба очисти, добре промити, нарізати великими шматочками, покласти до каструлі, додати нарізану цибулю, сіль, перець, 0,5 склянки води і тушкувати до повної готовності.
Рибу покрийте грибами, залийте підсоленою сметаною, змішаною з борошном. Потім густо посипте сиром, натертим на крупній тертці і змішайте з сухарями.
Злегка збризніть розтопленим маслом і запікайте у духовці до утворення золотистої скоринки.
Подавайте блюдо гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.
Різдвяний кекс
Інгредієнти:
для тіста:
- 600 г борошна;
- 250 г меду;
- 250 г вершкового масла;
- 1 ст. цукру;
- 6 яєць;
- 500 г сметани;
- 100 г подрібнених горіхів;
- 1 ч. л. кориці;
- 1 ч. л. соди;
- сіль за смаком.
для прикраси – вибирай на смак:
- цукрова пудра,
- кориця,
- цукати,
- свіжі ягоди,
- тертий шоколад.
Приготування:
Масло розітріть з цукром до білого кольору, додайте жовтки і продовжуйте розтирати масу до повного зникнення кристалів цукру. Потім додайте теплий розплавлений мед з корицею, сметану, сіль, соду, покладіть борошно і введіть збиті у стійку піну білки. Швидко замісіть легке пишне тісто до консистенції густої сметани.
Також швидко покладіть у спеціальну форму. Поставте у духовку і випікайте при температурі 180 градусів протягом 1 години.
Готовий кекс прикрасьте за смаком.
Різдвяний салат зі спаржею
Інгредієнти:
- 1 упаковка томатів черрі;
- 2 ст. л соусу з жовтих соєвих бобів;
- 1 ст. л імбиру;
- 50 мл олії оливкової;
- 2 ст. л оцту винного (червоний);
- 2 шт. цибулі-шалот;
- 2 ст. л коріандру;
- 3 пучки спаржі;
- 3 кульки сиру моцарелла.
Приготування:
Викладіть томати у миску з соєвим соусом, імбиром, оливковою олією і винним оцтом. Перемішайте. Залиште на 30 хвилин. Додайте шалот і коріандр. Залиште ще на 15 хвилин.
У киплячій підсоленій воді (іноді рекомендують додати у воду трохи цукру і вершкового масла) відваріть спаржу протягом 2-3 хвилин, помістивши її в каструлю навскоси, щоб ніжні верхівки були зверху. Потім промийте спаржу холодною водою.
Розділіть сир на 2-3 частини, розподіліть по тарілках. На них викладіть спаржу. Добре перемішайте помідори зі спеціями і спеціями. Викладіть зверху і салат готовий.
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