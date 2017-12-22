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Що приготувати на католицьке Різдво 2017: топ-3 рецепти

Щороку католицьке Різдво відзначається 25 грудня. Що готувати на святкову вечерю і рецепти головних страв – у матеріалі Фактів ICTV.

Різдвяна вечеря складається зазвичай лише з пісних страв: овочеві салати, яблука, мед, горіхи, родзинки, різні овочі, селера – все це символи здоров’я, удачі та достатку.

Обов’язково на столі і риба. За правилами, у різдвяну ніч м’ясних страв на столі бути не повинно.

Цікаво, що за різдвяним столом завжди є одне порожнє місце – хто б не прийшов до хати – він буде бажаним і дорогим гостем.

Ми пропонуємо вам варіанти трьох головних страв на різдвяному столі.

Запечена риба з грибами

Інгредієнти:

  • 1 кг риби (наприклад, короп, судак);
  • 200 г печериць;
  • 70 г масла;
  • 2 цибулини;
  • 1 ст. сметани;
  • 1 ст. л. борошна;
  • 100 г сиру;
  • 2 ст. л. панірувальних сухарів;
  • спеції за смаком;
  • сіль за смаком;
  • свіжа зелень.

Приготування:

Рибу необхідно очистити від луски і нутрощів. Сріжте філе, покладіть на змащене маслом металеве блюдо і запечіть у духовці до напівготовності.

Гриби треба очисти, добре промити, нарізати великими шматочками, покласти до каструлі, додати нарізану цибулю, сіль, перець, 0,5 склянки води і тушкувати до повної готовності.

Рибу покрийте грибами, залийте підсоленою сметаною, змішаною з борошном. Потім густо посипте сиром, натертим на крупній тертці і змішайте з сухарями.

Злегка збризніть розтопленим маслом і запікайте у духовці до утворення золотистої скоринки.

Подавайте блюдо гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.

Різдвяний кекс

Інгредієнти:

для тіста:

  • 600 г борошна;
  • 250 г меду;
  • 250 г вершкового масла;
  • 1 ст. цукру;
  • 6 яєць;
  • 500 г сметани;
  • 100 г подрібнених горіхів;
  • 1 ч. л. кориці;
  • 1 ч. л. соди;
  • сіль за смаком.

для прикраси – вибирай на смак:

  • цукрова пудра,
  • кориця,
  • цукати,
  • свіжі ягоди,
  • тертий шоколад.

Приготування:

Масло розітріть з цукром до білого кольору, додайте жовтки і продовжуйте розтирати масу до повного зникнення кристалів цукру. Потім додайте теплий розплавлений мед з корицею, сметану, сіль, соду, покладіть борошно і введіть збиті у стійку піну білки. Швидко замісіть легке пишне тісто до консистенції густої сметани.

Також швидко покладіть у спеціальну форму. Поставте у духовку і випікайте при температурі 180 градусів протягом 1 години.

Готовий кекс прикрасьте за смаком.

Різдвяний салат зі спаржею

Інгредієнти:

  • 1 упаковка томатів черрі;
  • 2 ст. л соусу з жовтих соєвих бобів;
  • 1 ст. л імбиру;
  • 50 мл олії оливкової;
  • 2 ст. л оцту винного (червоний);
  • 2 шт. цибулі-шалот;
  • 2 ст. л коріандру;
  • 3 пучки спаржі;
  • 3 кульки сиру моцарелла.

Приготування:

Викладіть томати у миску з соєвим соусом, імбиром, оливковою олією і винним оцтом. Перемішайте. Залиште на 30 хвилин. Додайте шалот і коріандр. Залиште ще на 15 хвилин.

У киплячій підсоленій воді (іноді рекомендують додати у воду трохи цукру і вершкового масла) відваріть спаржу протягом 2-3 хвилин, помістивши її в каструлю навскоси, щоб ніжні верхівки були зверху. Потім промийте спаржу холодною водою.

Розділіть сир на 2-3 частини, розподіліть по тарілках. На них викладіть спаржу. Добре перемішайте помідори зі спеціями і спеціями. Викладіть зверху і салат готовий.

Читайте: Погода на католицьке Різдво: дощ і потепління

До речі, раніше ми публікували головні рецепти до новорічного столу.

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