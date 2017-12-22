Скільки коштує інтернет у світі (КАРТА)

Скільки коштує інтернет в місяць у різних країнах світу за станом на грудень 2017 року.

Білл Гейтс якось сказав: “Інтернет перетворюється у головну міську площу світового села завтрашнього дня”. Він має рацію, проте це не означає, що інтернет доступний вже всюди, пише How Much.

Нещодавно був звіт про те, що широкосмуговий доступ у Південній півкулі дорожчий, ніж на півночі. Це також показало, що в деяких країнах є неймовірно дорогий інтернет, і доступ до високодоступних інтернету часто можна знайти в найдивовижніших місцях.

Але інтернет сьогодні доступний не в усіх країнах. А в країнах, які забезпечені всесвітньою мережею, вартість інтернету в місяць значно відрізняється.

Так, найдорожчий інтернет можна знайти в Буркіна-Фасо: в місяць він коштує $923,9. На другому місці Папуа-Нова Гвінея ($590,6), на третьому – Намібія ($464,3).

І навпаки, найменше за інтернет платять жителі Ірану – всього $5,4 в місяць (в 177 разів дешевше, ніж в Буркіна-Фасо). На другому місці Україна ($5,5), на третьому – Росія ($9,8).

Читайте: Україна в топ-3 країн з найдешевшим інтернетом

Південна Америка

Північна Америка

Африка

Азія

Океанія

Нагадаємо, що і за скільки купують українці в інтернеті.