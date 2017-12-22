СМС-привітання на День святої Анни

Сьогодні в Україні відзначають День святої Анни. Факти ICTV зібрали найщиріші побажання, щоб ви змогли привітати близьких.
Ім`я Анна (український варіант Ганна) – одне з найпопулярніших в Європі та у світі. Має давньоєврейське походження. Означає благодать, милість Божа, за іншими тлумаченнями – гарна, мила, симпатична, добра.
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Бажаєм, щоб мрії здійснились,
Бажаємо миру й добра,
І серце щоб Анни зігріли
Теплі та щирі слова!
Хай сяють на небі всі зорі,
Та доля нехай посміхається,
І навіть найважчії гори
З успіхом легко долаються.
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В День Ангела Ганнусі, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
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З днем ангела святої Анни
Прийми мої сердечні привітання,
Хай покровителька твоя з небес,
Благословить душі і тіла процвітання
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З Днем Ангела Анну я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За щире серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
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В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Анні помагає,
Ангел покровитель!
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Нехай під крилами своїми
Анну ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
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Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна – покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
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Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Анно, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
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До речі, раніше Факти ICTV писали, що не можна робити у це свято і прикмети.