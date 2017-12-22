СМС-привітання на День святої Анни

Сьогодні в Україні відзначають День святої Анни. Факти ICTV зібрали найщиріші побажання, щоб ви змогли привітати близьких.

Ім`я Анна (український варіант Ганна) – одне з найпопулярніших в Європі та у світі. Має давньоєврейське походження. Означає благодать, милість Божа, за іншими тлумаченнями – гарна, мила, симпатична, добра.

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Бажаєм, щоб мрії здійснились,

Бажаємо миру й добра,

І серце щоб Анни зігріли

Теплі та щирі слова!

Хай сяють на небі всі зорі,

Та доля нехай посміхається,

І навіть найважчії гори

З успіхом легко долаються.

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В День Ангела Ганнусі, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

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З днем ангела святої Анни

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес,

Благословить душі і тіла процвітання

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З Днем Ангела Анну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За щире серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

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В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Анні помагає,

Ангел покровитель!

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Нехай під крилами своїми

Анну ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

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Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна – покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

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Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Анно, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

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До речі, раніше Факти ICTV писали, що не можна робити у це свято і прикмети.