Святкування Різдва в Україні та Британії мовою смайлів

Посольство Великої Британії в Україні опублікувало святкове відео до різдвяних і новорічних свят, використавши в ньому мову смайлів емодзі.
Вітання англійською та українською мовами записали посол Великої Британії Джудіт Гоф і співробітники посольства.
На відео вони розповідають про традиції святкування Різдва у Великій Британії та Україні: коли починається святкування, що подають на стіл і які пісні співають.
Щоб яскравіше розкрити тему, вони використовували популярну мову смайлів – емодзі (emoji).
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Нагадаємо, 25 грудня католики всього світу святкуватимуть Різдво. Факти ICTV уже писали про ідеї оригінальних подарунків.
Відео: British Embassy, Kyiv