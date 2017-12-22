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Святкування Різдва в Україні та Британії мовою смайлів

Посольство Великої Британії в Україні опублікувало святкове відео до різдвяних і новорічних свят, використавши в ньому мову смайлів емодзі.

Вітання англійською та українською мовами записали посол Великої Британії Джудіт Гоф і співробітники посольства.

На відео вони розповідають про традиції святкування Різдва у Великій Британії та Україні: коли починається святкування, що подають на стіл і які пісні співають.

Щоб яскравіше розкрити тему, вони використовували популярну мову смайлів – емодзі (emoji).

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Нагадаємо, 25 грудня католики всього світу святкуватимуть Різдво. Факти ICTV уже писали про ідеї оригінальних подарунків

Відео: British Embassy, Kyiv

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