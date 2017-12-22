У США наречений спустився з парашутом точно до місця церемонії

Американець зняв початок своєї весільної церемонії, під час якої він стрибнув з парашутом і приземлився до місця проведення одруження.

Відповідне відео наречений виклав на своєму каналу в YouTube.

Парубок з прикріпленою до шолома GoPro здійснив стрибок з вертольота з висоти близько 1300 метрів. Ще одна камера записувала те, що відбувається з землі. Свій весільний вчинок наречений назвав Джеймсом Бондінгом.

Єдине, що попросила наречена, це не влетіти в річку.

– Я довгий час працював у компанії зі стрибків з парашутом – протягом усього навчання в коледжі і три роки після його закінчення.

Незважаючи на те, що стрибок став несподіванкою для більшості гостей, моя наречена знала про цей сюрприз. Вона була рада, що я зміг це зробити, – пише хлопець.

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Нагадаємо, в США 94-річна бабуся стрибнула з парашутом і збирається повторити.