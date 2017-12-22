У Туреччині будують село для кішок

На північному заході Туреччини у провінції Чанаккале оголосили про створення особливого села для кішок.

Десятки тварин будуть тут знаходити притулок, лікування та догляд. Влада сподівається, що там бажаючі зможуть підшукати собі домашнього вихованця. Про це повідомила газета Hürriyet Daily News.

Село займе площу у 600 квадратних метрів.

Заплановані годівниці для кішок, а також котеджні будинки у стилі бунгало. Коли проект буде завершений, тут знайдуть притулок близько двохсот кішок.

Поселення послужить притулком для безпритульних, особливо хворих кішок. Вони тут отримають лікування, догляд, будуть стерилізовані. Як тільки об’єкт буде готовий – а це має статися вже скоро – тут село і почне свою роботу.

Читайте: Учені визначили, хто розумніший – коти чи собаки

До речі, влітку у німецькому місті Хайльбронн запрацювала перша у країні радіостанція для собак Hallo Hasso.