Вірус у Facebook Messanger змушував українців майнити криптовалюту

Експерти зафіксували у кількох країнах, в тому числі в Україні, поширення за принципом вірусу майнера криптовалюти Monero під назвою Digminer через Facebook Messenger.

Про це пише ain.ua.

Видання відзначає, що багато користувачів на цьому тижні отримували вірусний відеофайл з назвою video_xxxx.zip, де xxxx – довільний набір цифр. Усередині ж архіву фактично був вірус Digminer.

Потрапляючи на комп’ютер, Digminer зв’язується з сервером, з якого завантажує і встановлює майнер криптовалюти і розширення для Chrome. Потім активує автозапуск.

При цьому Digminer вражає тільки десктопну версію Facebook Messenger для браузера Chrome. Якщо ж файл відкривається в мобільній версії месенджера, вірус не працює.

Поки майнер займається видобутком криптовалюти, розширення розсилає від імені жертви повідомлення з вірусом.

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Нагадаємо, що з 17 до 20 грудня біткоіни подешевшали з $20 089 до $16 626.