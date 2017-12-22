Випічка на Різдво: 3 простих рецепта

Різдвяний стіл складно уявити без ароматної випічки. Факти ICTV пропонують кілька простих рецептів із доступних продуктів.

Імбирне печиво

Складові:

180 г вершкового масла;

185 г цукру;

60 г патоки;

одне яйце;

1 ч. л. соди;

1 ч. л. меленого імбиру;

1 ч. л. меленої кориці;

дрібка солі;

240 г борошна.

Приготування:

1. Масло, цукор і патоку збийте, додайте яйце, перемішайте.

2. Борошно, сіль, соду, спеції змішайте і додайте у яєчно-масляну суміш.

3. Сформуйте кульки і випікайте 10-15 хвилин при 150 градусах.

Різдвяний кекс з мандаринами

Складові:

150 г вершкового масла кімнатної температури;

125 г цукру;

125 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

3 яйця;

125 г сухофруктів;

2-3 мандарини;

2-3 ст. л. рому.

Приготування:

1. Почистіть мандарини і залиште часточки на годину, щоб підсохли.

2. Сухофрукти замочіть у ромі, коньяку або лікері (можна зробити за пару днів – тоді кекс буде більш ароматним).

3. Розігрійте у сковороді трохи вершкового масла. Часточки мандарина присипте цукром і обсмажте з кожного боку по кілька хвилин, остудіть на тарілці.

4. На цій же сковороді прогрійте замочені сухофрукти, поки лікер не випарується, якщо не хочете сильно відчувати його в кексі. Остудіть.

5. Масло з цукром збийте у пишну масу. По одному додайте три яйця, кожен раз збиваючи. Всипте борошно з розпушувачем, перемішайте до однорідності, додайте сухофрукти.

6. Викладіть частинами тісто у змащену маслом форму, чергуючи шари з карамелізованими мандаринами. Випікати при 180 градусах близько години. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою.

7. Гарячий кекс посипте цукровою пудрою, прикрасьте розмарином і мандаринами.

Міні-профітролі із заварним кремом

Інгредієнти для тіста на 50 штук:

350 мл молоко жирністю 3,2%;

130 г вершкового масла;

6 г цукру;

1 г солі;

150 г борошна;

5 яєць.

Для крему:

900 мл молока;

70 г крохмалю;

10 жовтків;

200 г цукру;

паличка ванілі;

20 г вершкового масла;

200 г вершків жирністю 34%.

Приготування тіста:

1. Молоко, масло, цукор, сіль помістіть в ємність і доведіть до кипіння. Не знімаючи з вогню, додайте борошно, ретельно перемішуючи до однорідної маси.

2. Зніміть з вогню, збийте у блендері, додайте яйце і остудіть.

3. На деко за допомогою кондитерського мішка зробіть кульки середнього розміру і випікайте при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин.

Приготування крему:

1. Візьміть 300 мл молока, додайте ваніль, цукор, масло і доведіть до кипіння.

2. У цей час змішайте 600 мл молока, крохмаль і жовтки до однорідної маси.

3. Після цього з’єднайте обидві суміші і доведіть до кипіння, процідіть через сито і остудіть. Потім додайте вершки і збийте у блендері.

4. Остиглі профітролі через насадку кондитерського мішка наповніть кремом. При подачі можна полити їх гарячим шоколадом.

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Раніше Факти ICTV підібрали рецепти головних страв, які повинні бути на столі на католицьке Різдво.

Фото: the-village.ru, dreamstime.com