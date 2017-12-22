Завидні холостяки світу. Хто б вам підійшов більше (ТЕСТ)

Ми зібрали відомих холостяків по всьому світу і створили ТЕСТ, який покаже, хто з завидних чоловіків підійшов би вам найбільше.

Вони заробляють мільйони, за ними сохнуть тисячі жінок, але своє серце вони так нікому і не відкрили.

Факти ICTV суб’єктивно зібрали 8 найвідоміших холостяків сучасності.

Перед тим, як дізнатися цікаві факти про них, пропонуємо пройти невеликий ТЕСТ, який покаже, хто з чоловіків був би гарною парою для вас.

Тео Джеймс

Британський актор по-справжньому завоював Голівуд після ролі у фільмах Дивергент і Інший світ: Пробудження. Після цього і почалася його популярність серед дівчат.

Фанати заговорили про роман Тео Джеймса і Шейлін Вудлі. Потім преса твердила, що у Тео був роман з Тейлор Свіфт…

А у 2015 році папарацці застали Джеймса з Рут Кірні (у них був роман в 2009) в ювелірному магазині, де зірки розглядали вітрину з кільцями. Актори часто бувають разом, але ніколи не називали себе парою.

Цікавий факт: До того, як стати актором, Тео встиг попрацювати барменом, охоронцем і санітарним працівником.

Проте, Тео все ще не одружений і вважається одним з найбільш завидних чоловіків.

Усейн Болт

Усейн Болт багатьма шанується як найбільший спринтер усіх часів.

І це не дивно, адже Болту належать три останні світові рекорди у бігу на 100 м, причому перший з них він встановив 9 років тому.

Разом зі славою приходять і спонсори. Завдяки рекламним контрактам з такими брендами, як Puma, шампанське Mumm, Advil і іншими.

Цікавий факт: Через власний фонд Болт перераховує кошти на благодійні цілі, надаючи підтримку і старій школі на Ямайці, яку він колись закінчив.

Зараз Болт пішов з легкої атлетики та подумує зайнятися футболом.

Читайте: З бігової доріжки в дортмундську Боруссію – Усейн Болт йде в футбол

Його доходи, за відомостями журналу Forbes, в 2016 році досягли $ 34 млн, що поставило його на 88-е місце в щорічному списку найбільш високооплачуваних знаменитостей.

Ілон Маск

Ілон Маск – підприємець-зірка 21 століття. На рахунку достатньо молодого і амбітного Маска низка інтернет-проектів і найбільш гучні фізичні проекти: SpaceX, Tesla і Hyperloop.

Цікавий факт: Ілон став головою правління благодійного фонду Musk Foundation. У січні 2015 року фонд пожертвував $10 млн для Інституту майбутнього людства на дослідження контролю над штучним інтелектом.

Про нього говорять різне, але достовірно відомо, що він хоче вивести людство в космос, відкривши епоху космічного туризму; заснувати перші колонії на Марсі; звести нанівець брудну автомобільну промисловість, запропонувавши якісні електромобілі і доставляти людей від Лос-Анджелеса до Сан-Франциско за 30 хвилин на швидкості 1500 км/год.

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Джеймс Франко

Він талановитий актор, режисер, сценарист, продюсер і художник. Цей список можна продовжувати і далі, а от з особистим життям все дивно.

Цікавий факт: У Джеймса є дозвіл на пілотування літака. Для ролі у фільмі Ескадрилья Лафайєт Франко взяв кілька уроків у професійних льотчиків. Після зйомок фільму польоти так захопили актора, що він продовжив навчатися, і через три місяці отримав ліцензію на пілотування

З 2006 по 2011 роки Джеймс Франко перебував у стосунках з актрисою Ана О`Райлі. Потім зустрічався з актрисою і моделлю Агнесс Дейн. Поки він – не одружений!

Леонардо Ді Капріо

Ну хто, як не Лео? Голлівудський актор “зустрічав” моделей з усього світу, але ніяк не може бути розсудливим.

Він серйозний у своїй соціальній діяльності, але дуже розпущений, якщо справа стосується особистого життя.

Цікаві факт: Леонардо Ді Капріо – посол миру ООН з питань зміни клімату. Він створив благодійний фонд Leonardo DiCaprio Foundation, який займається захистом видів тварин і їх місць проживання, що знаходяться під загрозою зникнення.

Жизель Бюндхен, Бар Рафаелі, Ерін Хітертон, Тоні Гаррн – це короткий список любовних “перемог” оскароносного актора. Та, хто завоює серце Ді Капріо, точно увійде в історію.

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Серхіо Агуеро

Аргентинський футболіст. Серхіо потрапив у список Forbes за 2016 рік, як найбільш високооплачуваний футболіст світу. Його річний дохід оцінюється у $24 млн, не рахуючи гонорарів за зйомки в рекламі.

Цікавий факт: Майбутня зірка футболу народився у багатодітній і бідній сім’ї, тому з дитинства мріяв вибратися з убогості, злочинності і бруду. Всі дні він проводив на футбольному полі, вже в 15 років Серхіо порівнювали з легендарним Ромаріо Фарія.

Кажуть, Серхіо дуже гарячий і темпераментний хлопець, у нього приголомшлива фігура і харизматичне обличчя.

У 2009 році він одружився на дочці Дієго Марадони, Джанін, але в 2013 році шлюб розпався, тому ми спокійно можемо вважати його найсексуальнішим холостяком-футболістом.

Джаред Лето

Найбільш загадковий персонаж у нашому списку. Як можна так відмінно виглядати у 45 років – загадка для всіх.

Цікавий факт: Джаред Лето – вегетаріанець, що популяризує штучне хутро.

Джаред може увійти у будь-яку роль і впорається з нею бездоганно.

Актор і музикант групи 30 seconds to Mars розпещений жіночою увагою і здається, що він ніколи не буде розсудливим. У нього були короткі романи зі Скарлетт Йоханссон, Періс Хілтон, Ліндсей Лохан і багатьма моделями.

Йошикацу Танака

Йошикацу Танака – засновник і геренальний директор японської компанії Gree, що спеціалізується на іграх і соціальних мережах.

Цікавий факт: Танака увійшов до списку наймолодших мільярдерів в області інформаційних технологій. Його власний капітал становить 1,14 млрд.

Секрет успіху Танаки полягав не тільки у незвичайності ідеї – соціальні мережі існували в Японії і до нього; Йошикацу зміг досить швидко виділитися на тлі конкурентів – в тому числі і досить впливових гравців на кшталт Mixi і DeNA – завдяки орієнтації на мобільні ігри і створення партнерських програм з низкою великих Інтернет-провайдерів.

Нагадаємо, Forbes назвав акторів, чиї гонорари переоцінили у 2017.