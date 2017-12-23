Що приготував 2018 рік Україні й ключовим політикам нашої країни – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Астролог Наталія Барська підготувала невеликий астрологічний прогноз для п’яти українських політиків: Петра Порошенка, Володимира Гройсмана, Юлії Тимошенко, Арсенія Яценюка і Арсена Авакова.

Крім того, Наталія Барська розповіла, що чекає Україну у наступному році.

2018 рік стане першим роком на шляху до повної стабілізації. Також миролюбний Жовтий земляний собака віщує закінчення військових дій на Донбасі. Можуть з’явиться шанси на возз’єднання Криму з Україною.

Крім того, 2018 – рік повільного, але помітного підйому економіки.

Петро Порошенко

2018 стане для України вдалим роком, але авторитет Петра Порошенка від цього, як мінімум, не стане вище. У крайньому випадку є ймовірність зворотньої динаміки. Зовнішні атрибути влади формально збереже, але не більше того.

Володимир Гройсман

Початок 2018 року може принести проблеми, але їх вдасться подолати. Друга половина року занепокоєння не викликає. З січня по березень астрологи радять бути напоготові у всьому, що стосується збереження статусу. У меншій мірі, але попередження поширюється також на матеріальне становище.

Юлія Тимошенко

Напередодні 2018 роки відбудеться якась вирішальне подія у кар’єрі. Мета Юлії Тимошенко вже до кінця січня 2018 року буде або повністю досягнута, або остаточно відкинута.

– Швидше відкинута, ніж навпаки, – вважає астролог.

Арсеній Яценюк

2018 рік виявиться нерівним, за рахунок проблем, які повинні були початися з осені 2017 року. З середини 2018 року Яценюку буде здаватися, що його поглинула низка невдач, що насправді не так. Просто життя почне забирати у нього щось непотрібне, від чого він добровільно не згоден відмовитися. Політична кар’єра не постраждає.

Арсен Аваков

Гороскоп на 2018 рік не просто хороший, а зі знаком оклику. Він зможе домогтися цілей, які були поставлені ледь не роки тому. На шляху досягнення мети зможе очолити групу однодумців, людей, яким повністю довіряє.

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До речі, раніше ми публікували політичний гороскоп на 2018 рік для України.