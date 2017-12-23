Гороскоп на сьогодні, 23 грудня

День підійде для спокійного відпочинку та навчання, особливо пов’язаного зі знаннями.
Астропрогноз публікує Telegram-канал ASTRO.EXPERT.
Сприятлива діяльність:
Сьогоднішній день сприятливий для вивчення свого роду та складання генеалогічного дерева.
Також в цей день добре дотримуватися посту, але уникати повного голодування.
Можна стригти волосся.
Крім того, сьогодні можуть проявлятися інформація та люди, про яких ви давно нічого не чули, можливий привіт з минулого.
Несприятлива діяльність:
Сьогодні небажано підстригати нігті, надягати новий одяг.
Читайте: Хто розбагатіє у січні 2018 – гороскоп
До слова, Факти ICTV також писали про те, кому пощастить у 2018 році.