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Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 23 грудня/

Гороскоп на сьогодні, 23 грудня

День підійде для спокійного відпочинку та навчання, особливо пов’язаного зі знаннями.

Астропрогноз публікує Telegram-канал ASTRO.EXPERT.

Сприятлива діяльність:

Сьогоднішній день сприятливий для вивчення свого роду та складання генеалогічного дерева.

Також в цей день добре дотримуватися посту, але уникати повного голодування.

Можна стригти волосся.

Крім того, сьогодні можуть проявлятися інформація та люди, про яких ви давно нічого не чули, можливий привіт з минулого.

Несприятлива діяльність:

Сьогодні небажано підстригати нігті, надягати новий одяг.

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До слова, Факти ICTV також писали про те, кому пощастить у 2018 році.

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