Хлопчик-аутист заспівав у супермаркеті і підкорив соцмережі

10-річний Калум Кортні з аутизмом заспівав у супермаркеті Базилдона (Велика Британія) і за 10 днів набрав більше 1 мільйона переглядів.

Про це пише Daily mail.

У дитини діагностовано високофункціональний аутизм. Він не завжди відчуває меж у спілкуванні з іншими людьми і йому складно підтримувати дружні стосунки, однак при цьому йому зовсім не страшно виступати перед великою аудиторією.

Деякий час тому Калум навіть брав участь у дитячому шоу Голос, проте не пройшов далі відбіркового туру.

Під час походу разом з матір’ю в місцевий супермаркет він несподівано вирішив виконати композицію Смокі Робінсона who’s Lovin You.

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Жінка вирішила зняти виступ сина на відео, щоб показати чоловікові, проте потім її сестра виклала відео на Facebook.

За словами матері хлопчика, до цього відео Калум не вірив у свій талант. Однак подивившись на себе з боку і прочитавши захоплені коментарі сторонніх користувачів, він зізнався, що “дійсно хороший”.

До речі, британський короткошерстий кіт з величезними синіми очима “завів” сторінку в Instagram в 2015 році, і з тих пір його популярність зростає в геометричній прогресії.