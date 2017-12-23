PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / У ПАР народилося кошеня з двома мордочками/

У ПАР народилося кошеня з двома мордочками

У ПАР волонтер виходила кошеня, яке народилося з двома мордочками.

кот

У нього є сторінка у Facebook.

Кошеня назвали Бетті Бі. Зараз йому півтора тижні і воно росте і розвивається як звичайні кошенята.

Читайте: У Британії врятували дівчинку, народжену з серцем назовні (18+)

За його долею у соцмережі стежать понад 20 тисяч осіб.

До речі, 19 грудня в Азербайджані народився малюк з двома статевими органами, один з яких знаходиться на спині.

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх