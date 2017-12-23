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У ПАР народилося кошеня з двома мордочками/
У ПАР народилося кошеня з двома мордочками
У ПАР волонтер виходила кошеня, яке народилося з двома мордочками.
У нього є сторінка у Facebook.
Кошеня назвали Бетті Бі. Зараз йому півтора тижні і воно росте і розвивається як звичайні кошенята.
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За його долею у соцмережі стежать понад 20 тисяч осіб.
До речі, 19 грудня в Азербайджані народився малюк з двома статевими органами, один з яких знаходиться на спині.
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