З 19 грудня в Україні почались новорічні свята і триватимуть вони майже місяць – до 14 січня.

Саме у цей період у Києві організовується безліч заходів для веселого проведення часу з малюками.

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Факти ICTV зібрали найкращі заходи столиці, куди можна зводити дитину на новорічні свята.

Зимова Країна

Викрадач Різдва

Національний палац мистецтв Україна

Квитки: 130 – 200 грн

Вистави відбуватимуться щоденно з 23 грудня 2017 року по 8 січня 2018 року об 11.00

Купити квитки можна тут

Дітям до 4 років включно вхід безкоштовний (без надання окремого місця)

Маленький бешкетник затіяв капосний вчинок – він ладен на все, аби святкування Різдва не відбулося. Ідея зіпсувати найважливіше свято у році здавалася фантастичною! Але він ще не знає, що людська любов, доброта та щирість цінніші за будь-які подарунки і здатні розчулити найпримхливіших… і навіть маленького буркотливого бешкетника!

Над створенням вистави працювали найкращі у свої справі – відомий режисер-хореограф Олександр Лещенко та театр танцю Форсайт.

Новорічна фантазія

Національний цирк

Квитки: 110 – 490 грн

Вистави відбуватимуться щоденно з 16 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року об 11.00

Купити квитки можна тут

Дітям до 4 років вхід безкоштовний (без надання окремого місця)

На зустріч з вами зачекались оригінальні жонглери, акробати на моноциклах, гумових балонах, велосипедах та роликах, музичні ексцентрики, повітряні гімнасти і кумедний клоун. Також буде дуже багато звірів: плямисті далматинці, кораблі пустель – двогорбі верблюди, тибетські яки, африканський буйвіл, шотландські корови, чотирироги вівці!

У новорічній казці є темні сили, які живуть у Крижаному палаці, а володарює там Снігова Королева. Щоб не попасти під злі чаклунські чари, глядачам доведеться пройти складний шлях з нашими артистами, яким допомагатимуть Міньйони.

Вартові мрій

Концерт-холл ВДНГ

Квитки: 250 – 2499 грн

Вистави відбуватимуться щоденно з 16 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року о 12.00

Купити квиток можна тут

Дітям до 5 років вхід безкоштовний (без надання окремого місця)

З 16 грудня в Концерт-Холі ВДНГ вже традиційно буде йти різдвяне 3D-шоу для всієї родини Вартові Мрій від телеканалу СТБ і компанії StarLight Entertainment.

Найталановитіші танцюристи, акробати, гімнасти – фіналісти популярних телевізійних талант-шоу знову зберуться на одній сцені. А сучасні 3D-технології дозволять кожному глядачеві з головою зануритися в магію доброї різдвяної казки.

Головним хореографом-постановником шоу цьогоріч став Євген Кот – суперфіналіст шоу Танці з зірками. Євген також виконає на сцені роль головного лиходія – Дракона. Ідея Вартових Мрій належить режисерові Костянтину Томільченку та директорові творчого об’єднання СТБ Талі Оніщук.

– Це найкращий танцювальний спектакль з елементами 3D, який був поставлений в Україні. Я чув дуже багато захоплених відгуків зірок, які відвідали Вартові Мрій і людей, які подивилися наше шоу після того, як побували на різдвяних шоу за кордоном. Більш того, деякі наші іноземні колеги не можуть повірити в те, що шоу зроблено в Україні! А це насправді так: ми самі придумали цю казку і її героїв, самі її поставили, розробили декорації і спецефекти, – сказав Євген Кот.

В основі сюжету лежить історія бездомного хлопчика Макса, який напередодні Різдва зустрічає чарівного Кота – Зберігача Мрії. Разом вони везуть чарівну зірку, долаючи безліч труднощів, адже її хоче викрасти злий Дракон. По дорозі вони зустрічають добрих фей і могутніх рогатигрів, які допомагають їм зберегти зірку від лиходія.

Саундтрек до позаефірного проекту СТБ написав Дмитро Шуров, музикант, соліст Pianoboy. Цього року головну роль виконуватимуть відразу два юних артиста: 11-річний Микита Малакий (Танцюють всі!-9) і 12-річний Влад Святий (фіналіст Україна має талант. Діти-2). Юні артисти по черзі будуть втілювати на сцені образ головного героя Макса.

Зал побудований амфітеатром. Кожні наступні два ряди вище попередніх на 25 см.

Холодне серце

Міжнародний центр культури і мистецтв

Квитки: 80 – 330 грн

Вистави відбуватимуться 27-28 грудня 2017 року об 11.00

Купити квиток можна тут

Дітям віком до 4 років вхід безкоштовний (без надання окремого місця)

Герої диснеївського мультфільму Холодне серце зійдуться в захоплюючому сюжеті, з участю Діда Мороза та Снігуроньки.

Ми вам розповімо про ті події, які не потрапили в першу частину мультфільму.

Музична феєрія, захоплююча хореографія, неповторні акробатичні трюки і унікальне мильно-вогняне шоу вам покажуть понад 40 артистів.

Новорічне Фіксі-шоу 2018. Розбуди Діда Мороза

Міжнародний центр культури і мистецтв

Квитки: 90 – 790 грн

Вистави відбуватимуться 2-4 січня 2018 року об 11.00 та 14.00

Купити квиток можна тут

Дітям до 4 років вхід безкоштовний (без надання окремого місця)

Вперше на сцені Міжнародного центру культури і мистецтв святкові пригоди, в яких фіксікам ні за що не розбудити Діда Мороза без дружньої допомоги всіх глядачів!

Злі сили заколисали Діда Мороза та так, що він може проспати Новий рік і залишити всіх без подарунків! Під чуйним керівництвом дорослих — Папуса та Масі — молодше фіксі-покоління Сімка, Нолик, Фаєр, Ігрек, Вєрта і Шпуля вступлять в сутичку з лиходіями.

Як завжди, з фіксіками ніхто не засумує! Жарти, запальні танці, хітові і спеціальні новорічні фіксіспіванки, безперервний інтерактив — нові музичні ігри героїв із залом, як гармонійний розвиток сюжету. Улюблений атракціон глядачів — величезний надувний реквізит!

Що особливого в новорічному Фіксі-шоу – 2018. Розбуди Діда Мороза?

– Відразу 14 героїв будуть радувати дітей на сцені протягом цілої години;

– 8 гіперреалістичних фіксіків заввишки понад два метри;

– Голоси фіксіків — справжні, вони говорять на сцені так само, як і в мультфільмі;

– Нові яскраві декорації з величезним помогатором і спецефекти подарують глядачам незабутні враження;

– Кожен глядач зможе взяти участь в новорічній пригоді мультяшних героїв безпосередньо під час вистави та відчути себе потрібним і незамінним;

– Це єдине в Україні ліцензійне шоу від творців мультфільму Фіксікі.

Програма розрахована для дітей від 3-х до 10-ти років. Тривалість — 1 година.

Світлове театралізоване шоу Чарівний світ Різдва 2 – Зоряна Одіссея

Готель прем’єр палац

Квитки: 50 – 400 грн

Вистави відбуватимуться з 16-30 грудня та 2-3 січня 2018 року об 11.00, 13.30 та 16.00

Купити квитки можна тут

Дітям до 5 років вхід безкоштовний (без надання окремого місця)

Цього року наших маленьких глядачів чекає фантастичний інтерактивний спектакль. Шоу заворожує світловими костюмами та спецефектами!

Поліна випадково приймає сигнал SOS з новорічної станції Санта Клауса: “Сталася біда! Космічні Пірати вкрали усі подарунки!”. Це означає, що Різдво під загрозою і Поліна вирушає на допомогу…

Безліч планет та неймовірні пригоди чекають на неї.

Поліна – сильна й смілива дівчинка, але їй потрібна допомога маленький глядачів!

Тривалість програми 65-70 хвилин. Вистава виконується російською мовою.

Лускунчик: війна і мир

Конгрес-хол готелю Президент

Квитки: 100 – 350 грн

Мюзикл відбуватиметься 23 та 24 грудня о 12.00

Купити квитки можна тут

Дітям до 5 років включно вхід безкоштовний (без надання окремого місця)

Історія, якої не знав сам фантазер Гофман – мюзикл Лускунчик: війна і мир. Оригінальне продовження всесвітньо відомої казки.

Найдраматичніша дитяча казка з гумором та філософським змістом. Коли стара таємниця перетворюється на нову небезпеку, Зло отримує другий шанс для реваншу, а Добро змушене боротися з власними страхами – лишається сподіватися на диво. Що може примирити заклятих ворогів і про що мовчить балакучий дядько Дроссельмеєр?

Вистава українською мовою. Тривалість – 1 година 10 хвилин. Без антракту. Використовується фонограма.

Снігова королева. Казки з оркестром

Національна музична академія України імені Петра Чайковського

Квитки: 120 – 375 грн

Вистава відбуватиметься 23 та 24 грудня о 12.00

Купити квитки можна тут

Дітям до 5 років включно вхід безкоштовний (без надання окремого місця)

Найголовніша Снігова Королева країни – Ольга Сумська порадує маленьких глядачів та їх батьків читанням чарівної зимової казки Ганса Христіана Андерсена. Історія, на якій виросло не одне покоління.

У виконанні Національного ансамблю Київська Камерата прозвучать класичні твори великих Едварда Гріга, Яна Сібеліуса та Курта Аттерберга.

Художнім доповненням музично-літературного виступу стане барвиста водна анімація у виконанні Ангеліни Золотій! Унікальна техніка ебру — це стародавнє мистецтво живопису по воді. Мозаїка танцюючих фарб — це світ дитячих фантазій, втілений в реальність. Яскрава палітра кольору і водні візерунки перетворяться на казкових героїв.

Казка про диво, відданість і доброту подарує атмосферу різдвяного умиротворення не тільки дітям, але і дорослим.

Казка для дітей від 6 років. Вистава проходить українською.

Свинка Пеппа: дідморозний настрій

Палац мистецтв НТУУ

Квитки: 90 – 350 грн

Вистава відбуватиметься 24 грудня об 11.00 та 13.30

Купити квитки можна тут

Нове ліцензійне суперінтерактивне лялькове новорічне шоу, створене за мотивами улюбленого всіма дітьми мультсеріалу Свинка Пеппа, знову збере своїх маленьких глядачів!

Весела лялькова музична вистава, що у зрозумілій для дітей формі розповідає про дружбу і взаємодопомогу, про важливість сімейних цінностей і шанобливого ставлення до старших. Малюки поринуть у незабутній Новий рік у компанії улюблених героїв.

Свинка Пеппа, Порося Джордж, Ягничка С’юзі, Кролик Ребекка, Зебра Зої, Поні Педро та інші персонажі впродовж усієї вистави гратимуть з малечею в різні веселі ігри та вивчатимуть нові пісні і танці.

Разом із Пеппою і її друзями діти шукатимуть Діда Мороза і, звичайно ж… знайдуть! Та не одного, а зі Снігуронькою, цілим мішком подарунків і новорічними дивами!

Попелюшка

Центр культури та мистецтв КПІ

Квитки: 120 – 280 грн

Вистава відбуватиметься 28-30 грудня та 2-4 січня 2018 року о 16.00

Купити квитки можна тут

З перших хвилин дійства дітлахи потраплять у загадковий світ чудес і чар. Зустрінуться з улюбленими героями: Попелюшкою та Принцем, чарівною Феєю, підступною мачухою, злими сестрами та веселим королем. Ви станете свідками історії про зустріч кохання, підступності та розставання.

Характерні актори, розкішні костюми, запальна музика, живий спів і танці нікого не залишать байдужими. Технічне наповнення світловими ефектами та великий екран на сцені створять казкову атмосферу і чарівне Новорічне свято!

У фойє великого залу за 40 хвилин до початку вистави на вас чекають смаколики, ігри, ялинка, іграшки та багато інших сюрпризів від Діда Мороза та Снігуроньки, які зроблять інтерактивну програму.

Вистава триває 60 хвилин. Після вистави діти зможуть прийняти учать у автограф-сесії та сфотографуватися з персонажами казки.

Чарівник смарагдового міста

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки

Квитки: 30 грн

Вистава відбуватиметься з 27 по 31 грудня двічі на день о 10.00 та о 13.00, та 2, 3, 6 та 7 січня 2018 року о 13.00

Купити квитки можна тут

Дітям до 4-х років включно вхід безкоштовний (без надання окремого місця)

Чарівник Смарагдового міста – одна з найдивовижніших, яскравих та загадкових казок світової дитячої літератури.

Історія маленької дівчинки Еллі, яка переносить складні випробовування удвох зі своїм вірним песиком Тотошкою, не залишить нікого байдужим. Адже в цих випробовуваннях вона не тільки знайде нових друзів – Опудала, Дроворуба та Лева, але й допоможе здійснити їхні найзаповітніші бажання. Потрапивши до країни Жевунів за умислом злої чарівниці Бастінди, Еллі зустрінеться з великим та жахливим чарівником Гудвіном, і кожен герой казки, прямуючи до своєї мрії, віднайде, насамперед, себе самого.

Вистава йде без антракту. Тривалість 1 година 20 хв.

Рапунцель. Новорічне чарівництво

Будинок художника

Квитки: 90 – 320 грн

Мюзикл відбуватиметься 29 та 30 грудня об 11.00 та 13.00

Купити квитки можна тут

Дітям до 3 років включно вхід безкоштовний

Мюзикл – це феєричне шоу з мелодійними піснями, запальними танцями та непередбачуваними поворотами сюжету. Окрасою вистави стануть бої на справжніх лицарських мечах, акробатичні трюки, рукопашні бійки і екшен-сцени.

А до початку вистави налаштувати юних гостей на потрібний лад допоможе велика інтерактивна ігрова програма за участю улюблених новорічних персонажів – Сніговичків, Діда Мороза і Снігуроньки. Кожна дитина зможе випробувати себе у веселих іграх, конкурсах та атракціонах, отримати розмальовку із зображенням улюблених героїв, і навіть стати художнім об’єктом, взявши участь у майстер-класі з аквагриму. І, звичайно, засвітити святкову ялинку, поводити новорічний хоровод.

Тривалість ігрової програми – 30 хв. Тривалість вистави – 1 год 15 хв.

Ой, хто чекає Миколайчика…

Кінопанорама

Квитки: 80 – 300 грн

Вистава відбуватиметься 17 грудня об 11.00, 13.30 та 16.00

Купити квитки можна тут

Дітям до 5 років включно вхід безкоштовний (без надання окремого місця)

Свято на честь Дня Святого Миколая – свята милосердя, доброти та любові до ближніх.

Усі чемні діточки, які завітають на виставу, потраплять у справжню чарівну атмосферу доброї казки, де зможуть пограти і підготуватись до зустрічі із Святим Миколаєм разом з:

веселою Ангелінкою та її помічником Дзвіночком;

подолають будь-які перепони та випробування від Чортенятка та Привида;

допоможуть Чарівній Нічці присвітити дорогу Миколаю.

Діти разом зможуть прочитати молитву до Божої Матері і, звичайно, найактивніші помічники отримають призи від Святого Миколая!

Тривалість вистави – 70 хвилин. Вистава українською мовою.

Чарівна скриня бажань

Кінопанорама

Квитки: 80 – 300 грн

Вистава відбуватиметься з 23-30 грудня об 11.00, 13.30 та 16.00

Купити квитки можна тут

Дітям до 5 років вхід безкоштовний (без надання окремого місця)

Театр Бережних Атракціон пропонує неймовірну феєричну виставу для всієї родини!

Всіх діточок ще у фойє будуть зустрічати веселі казкові герої, з якими діти зможуть поспілкуватись, пограти, і, навіть, отримати призи за активну участь.

А потім всі діти разом із батьками поринуть у чарівну атмосферу казки, в якій зможуть бути не простими глядачами, а учасниками веселої казково-ігрової подорожі.

Діти разом із героями Діснейленда, героями наших мультфільмів та казок і навіть, з фантастичними, вигаданими персонажами, повинні за будь-яких обставин повернути Чарівну Скриню Бажань. Лише тоді прийде Новий рік, і всі бажання здійсняться.

Вистава йде українською мовою.

Щенята рятують Новий рік

Будинок Кіно

Квитки: 80 – 290 грн

Вистава відбуватиметься з 24 грудня о 13.00

Купити квитки можна тут

Дітям до 3 років вхід безкоштовний (без надання окремого місця)

Події цієї історії відбулися напередодні Нового року в невеликому містечку під назвою Бухта пригод. Сміливі, дотепні, веселі та кмітливі щенята-рятувальники Скай, Рокі, Зума, Гонщик і розумний хлопчик Зік Райдер відшукають новорічні подарунки, які раптово зникли з-під головної ялинки міста. А допомагатимуть їм у пошуках маленькі глядачі, присутні в залі.

У фіналі всіх учасників чекатиме справжнє диво – прихід Святого Миколая, який, як відомо, відвідує у свята тільки чемних, добрих та слухняних дітей.

Вистава українською мовою. Використовується фонограма.

Новорічне Смарагдове Фентезі

Будинок Кіно

Квитки: 170 – 360 грн

Вистава відбуватиметься з 28 грудня по 8 січня о 13.00

Купити квитки можна тут

Дітям до 3 років вхід безкоштовний (без надання окремого місця)

Дітям разом з казковими героями належить виконати дуже цікаву, відповідальну задачу: долаючи труднощі, підступність казкових “доброзичливців”, допомогти зібрати викрадені і розсипані по всьому зоряному небу смарагди і діаманти, щоб Новорічне свято відбулося. І це не все…

Магія Вогню, Повітря, Землі і Води, Неонове і Вогняне шоу, дресировані голуби і пуделі, шоу ілюзіоністів, циркові номери, 40 учасників балету, урочисте засвічення ялинки та безліч казкових сюрпризів здивує всіх, хто стане свідком цього чарівного свята.

Інтерактивні розваги починаються за 30 хвилин до початку вистави і проходять на трьох поверхах. На дітей чекають веселі аніматори, творчі майстер-класи, аквагрим, казкова фотозона, ігри, конкурси та подарунки.

Ексклюзивний подарунок від театру Шерліз – справжній оркестр у супроводі якого почнеться святковий новорічний бал.

Тривалість вистави (без інтерактиву): 1 година. 10 хвилин.

Красуня і чудовисько

Київський академічний театр ляльок

Квитки: 80 – 150 грн

Вистава відбуватиметься з 23 грудня по 8 січня о 10.00, 13.30 та 17.00

Купити квитки можна тут

Цієї зими театр перетвориться на справжній середньовічний замок, в якому оживе давня легенда про дивовижну історію кохання Чудовиська та красуні на ім’я Бель.

Ця історія розпочалася, коли самозакоханий Принц-красень відмовив старій жебрачці у прихистку від холоду. Та, виявившись чаклункою, перетворила бездушного Принца на потворне Чудовисько, залишивши троянду. Чаклунка попередила, що коли з троянди впаде остання пелюстка, а серце Принца так і не відчує справжнє, взаємне кохання, бути йому чудовиськом довіку.

І от напередодні Різдва, коли на троянді залишилася остання пелюстка, у зачарованому замку з’являється Бель…

Нагадаємо, вогні на головній новорічній ялинці України на Софійській площі у Києві, спалахнуть в День Святого Миколая, 19 грудня.