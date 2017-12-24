25 грудня всі католики світу відзначають Різдво. У цей день люди просять у Господа благословення.

Свято Різдва сповнене великої кількості символів з біблійної історії, таких як ангели, зірки, подарунки, зображення вертепу.

В католицьких країнах центральною фігурою Різдва виступає Санта Клаус. Він роз’їжджає на санях з оленячою упряжкою і роздає подарунки тим, хто їх заслуговує.

Читайте: Якого числа Католицьке Різдво

Також у цей день варто привітати віруючих католиків.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Католицьким Різдвом.

Бажаю вам добра,

Від Різдва і до Різдва,

Щоб здоров’ям, щастям в хаті,

Ви були завжди багаті.

Спокій в домі, сонце ясне,

Хай ніколи не погасне,

Хай у добрі проживає

Вся ваша родина.

Колядуйте, веселіться,

Бо весела днина.

Я щиро бажаю веселих вам свят,

Куті, пампушків, українських коляд.

***

Хай різдвяне янголятко

принесе кохання в хатку,

поцілунки і дарунки

тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій,

цілий рік на крилах мрій.

З Різдвом Христовим!

***

У день святий Різдва Христового

Бажаю щастя Тобі земного,

Бажаю в душах відродити

Уміння вірити,любити,

А Бог щедрою рукою

За Твою віру, за терпіння

Своє надасть благословіння

***

В гарну днину, добрий час,

Я з Різдвом вітаю вас,

І з вечерею святою,

Веселою колядою!

Нехай Бог благословляє

Вас і вашу родину!

Нехай Різдво у Вашу хату

Принесе Радості багато,

Розбудить приспані Надії,

Зерном і Щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем та любов’ю

І подарує Вам Здоров’я!

З Різдвом Христовим!

***

Десь падає сніжок тихенько,

Плеяда зірочок засяяла маленьких,

В грубці потріскують полінця,

Ангелики враз стали на колінця,

Ісусика вони вітають,

І чемно рученьки складають!

І ми спішімо привітати,

І найцінніші дари дати,

І віру, і любов свої,

Даруємо Дитяточко тобі!

Христос Народився!

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце Різдвяним теплом,

Здоров’я й кохання наповнять ваш дім,

І щастя надовго оселиться в нім!

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

Нагадаємо, Факти ICTV писали про найкращі подарунки на Католицьке Різдво.