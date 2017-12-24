25 грудня всі католики світу відзначають Різдво. У цей день люди просять у Господа благословення.
Свято Різдва сповнене великої кількості символів з біблійної історії, таких як ангели, зірки, подарунки, зображення вертепу.
В католицьких країнах центральною фігурою Різдва виступає Санта Клаус. Він роз’їжджає на санях з оленячою упряжкою і роздає подарунки тим, хто їх заслуговує.
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Також у цей день варто привітати віруючих католиків.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Католицьким Різдвом.
Бажаю вам добра,
Від Різдва і до Різдва,
Щоб здоров’ям, щастям в хаті,
Ви були завжди багаті.
Спокій в домі, сонце ясне,
Хай ніколи не погасне,
Хай у добрі проживає
Вся ваша родина.
Колядуйте, веселіться,
Бо весела днина.
Я щиро бажаю веселих вам свят,
Куті, пампушків, українських коляд.
***
Хай різдвяне янголятко
принесе кохання в хатку,
поцілунки і дарунки
тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій,
цілий рік на крилах мрій.
З Різдвом Христовим!
***
У день святий Різдва Христового
Бажаю щастя Тобі земного,
Бажаю в душах відродити
Уміння вірити,любити,
А Бог щедрою рукою
За Твою віру, за терпіння
Своє надасть благословіння
***
В гарну днину, добрий час,
Я з Різдвом вітаю вас,
І з вечерею святою,
Веселою колядою!
Нехай Бог благословляє
Вас і вашу родину!
Нехай Різдво у Вашу хату
Принесе Радості багато,
Розбудить приспані Надії,
Зерном і Щастям Вас засіє,
Зігріє сонцем та любов’ю
І подарує Вам Здоров’я!
З Різдвом Христовим!
***
Десь падає сніжок тихенько,
Плеяда зірочок засяяла маленьких,
В грубці потріскують полінця,
Ангелики враз стали на колінця,
Ісусика вони вітають,
І чемно рученьки складають!
І ми спішімо привітати,
І найцінніші дари дати,
І віру, і любов свої,
Даруємо Дитяточко тобі!
Христос Народився!
***
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце Різдвяним теплом,
Здоров’я й кохання наповнять ваш дім,
І щастя надовго оселиться в нім!
***
Хай різдвяна добра казка
Подарує щиру ласку,
Хай святкові світлі зорі
Вам освітять добру долю!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
Нагадаємо, Факти ICTV писали про найкращі подарунки на Католицьке Різдво.