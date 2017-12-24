Скоро Новий рік, а значить вже час подумати про новорічну ялинку, адже саме вона найголовніший атрибут свята.
Якщо немає можливості або бажання встановити живе дерево – можна зробити ялинку своїми руками. Вона може бути найрізноманітніших розмірів і кольорів. А зробити чудо-красуню можна з будь-яких матеріалів.
Існує декілька порад, які можна використовувати в роботі, додаючи власні деталі:
Форма. Зазвичай ялинки виконують у вигляді рівнобедреного трикутника або конуса. І не обов’язково правильної форми. Можна зробити її під нахилом в один або декілька ярусів.
Колір. Не варто думати, що новорічна ялинка хенд-мейд повинна бути зеленою. Це не так. Сміливо робіть її білою, сріблястою, жовтою, золотою і навіть синьою. Нехай ваша ялинка стане справжнім непередбачуваним дивом.
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Кріплення. Це дуже важлива деталь. Необхідно продумати, чим скріплювати деталі ялинки (клеєм, скотчем, дротом та ін). Але врахуйте, що кріплення повинні бути акуратними і надійними, щоб ялинка вистояла всі святкові дні.
Верхівка. За традицією маківку дерева прикрашають верхівкою. Для дизайнерської ялинки у вигляді верхівки можна використати будь-яку іграшку, кулю, зірку або вигнуту спіраль. А можна зробити прикрасу у вигляді янголятка або талісмана року. Наприклад, Собаки в 2018.
Паперова ялинка
Чудова новорічна ялинка своїми руками вийде з паперу, дощику і фольги.
З картону робиться конус. На нього приклеюються виготовлені з фольги, кольорового і гофрованого паперу гілочки-голки і шишки. З мішури робляться новорічні ялинкові іграшки ручної роботи. Ялинка встановлюється на міцну основу. По верху ялинки пускається дощик і на маківку кріпиться зірка. Колір ялинки і її прикраси виконуються за бажанням автора.
Ялинки з ниток
Формуємо з паперу конус, беремо відповідні по відтінку щільні, вовняні нитки, покриваємо поверхню конуса клеєм ПВА і щільно обмотуємо нитками. Такі ялинки можна доповнити бантиками, намистинами або стразами.
Ялинки з винних пробок
Формуємо з винних пробок ялинку, приклеюючи пробки одна до одної на супер-клей. Пробки можуть бути різнокольоровими. А прикрасити таке дерево можна стрічками, стразами, бантами і гірляндами.
Новорічна ялинка з пір’я
Нам знадобляться безпосередньо, пір’я (їх можна придбати в будь-якому квітковому магазині, так само можна використовувати звичайні пір’я з птахофабрики, важливо, що б вони були середньої величини та пухнасті), картон, клей, намистини, дріт.
Виготовляємо з картону конус необхідної величини. Потім готуємо пір’я. Беремо пір’їнку за пластмасовий черенок, щоб верхівка пера стирчала вгору, кладемо, як в ложечку бусинку, наливаємо на неї клей і чекаємо, коли бусинка приклеїться. Коли клей застигне – наша пір’їнка готова. Необхідно оформити так кожне друге перо. Далі приклеюємо пір’я до конусу, бусинкою вгору. Пір’я по конусу потрібно розподіляти в наступному порядку: знизу – великі, зверху – маленькі. Верхівку ялинки можна прикрасити зірочкою. Її зробимо з дроту і протягнемо в кожен куточок зірочки намистини.
Ялинка з макаронних виробів
Підбираємо фігурні макарони, наприклад — бантики, фарбуємо їх у відповідний колір з балончика, а після висихання фарби закріплюємо на конусі (краще щільному з пінопласту) за допомогою клею моменту. На завершальному етапі ялинку можна доповнити макаронами у вигляді зірочок або маленькими декоративними бантиками.
Ялинка із стрічки
Формуємо із щільного паперу конус, нарізаємо стрічку на однакові недовгі відрізки, склеюємо кожен відрізок у вигляді крапельки (див. фото), отримані крапельки приклеюємо на паперовий конус.
Новорічна ялинка із ґудзиків
Заготовляємо велику кількість ґудзиків, якщо хочете щоб вони були однакові по тону, попередньо пофарбуйте їх за допомогою балончика. З щільного паперу формуємо конус, і повністю обклеюємо його ґудзиками, їх можна клеїти у кілька шарів.
Такі незвичайні ялинки можуть стати як заміною звичним хвойним деревам, так і прикрасити окремі куточки вашого будинку.
До слова, сайт Факти ICTV зробив підбірку головних новорічних ялинок України з 2007 року.