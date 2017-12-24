Скоро Новий рік, а значить вже час подумати про новорічну ялинку, адже саме вона найголовніший атрибут свята.

Якщо немає можливості або бажання встановити живе дерево – можна зробити ялинку своїми руками. Вона може бути найрізноманітніших розмірів і кольорів. А зробити чудо-красуню можна з будь-яких матеріалів.

Існує декілька порад, які можна використовувати в роботі, додаючи власні деталі:

Форма. Зазвичай ялинки виконують у вигляді рівнобедреного трикутника або конуса. І не обов’язково правильної форми. Можна зробити її під нахилом в один або декілька ярусів.

Колір. Не варто думати, що новорічна ялинка хенд-мейд повинна бути зеленою. Це не так. Сміливо робіть її білою, сріблястою, жовтою, золотою і навіть синьою. Нехай ваша ялинка стане справжнім непередбачуваним дивом.

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Кріплення. Це дуже важлива деталь. Необхідно продумати, чим скріплювати деталі ялинки (клеєм, скотчем, дротом та ін). Але врахуйте, що кріплення повинні бути акуратними і надійними, щоб ялинка вистояла всі святкові дні.

Верхівка. За традицією маківку дерева прикрашають верхівкою. Для дизайнерської ялинки у вигляді верхівки можна використати будь-яку іграшку, кулю, зірку або вигнуту спіраль. А можна зробити прикрасу у вигляді янголятка або талісмана року. Наприклад, Собаки в 2018.

Паперова ялинка

Чудова новорічна ялинка своїми руками вийде з паперу, дощику і фольги.





Новорічні ялинки: 7 хенд-мейд варіантів / 3 фотографии

З картону робиться конус. На нього приклеюються виготовлені з фольги, кольорового і гофрованого паперу гілочки-голки і шишки. З мішури робляться новорічні ялинкові іграшки ручної роботи. Ялинка встановлюється на міцну основу. По верху ялинки пускається дощик і на маківку кріпиться зірка. Колір ялинки і її прикраси виконуються за бажанням автора.

Ялинки з ниток





Новорічні ялинки: 7 хенд-мейд варіантів / 3 фотографии

Формуємо з паперу конус, беремо відповідні по відтінку щільні, вовняні нитки, покриваємо поверхню конуса клеєм ПВА і щільно обмотуємо нитками. Такі ялинки можна доповнити бантиками, намистинами або стразами.

Ялинки з винних пробок





Новорічні ялинки: 7 хенд-мейд варіантів / 3 фотографии

Формуємо з винних пробок ялинку, приклеюючи пробки одна до одної на супер-клей. Пробки можуть бути різнокольоровими. А прикрасити таке дерево можна стрічками, стразами, бантами і гірляндами.

Новорічна ялинка з пір’я





Новорічні ялинки: 7 хенд-мейд варіантів / 3 фотографии

Нам знадобляться безпосередньо, пір’я (їх можна придбати в будь-якому квітковому магазині, так само можна використовувати звичайні пір’я з птахофабрики, важливо, що б вони були середньої величини та пухнасті), картон, клей, намистини, дріт.

Виготовляємо з картону конус необхідної величини. Потім готуємо пір’я. Беремо пір’їнку за пластмасовий черенок, щоб верхівка пера стирчала вгору, кладемо, як в ложечку бусинку, наливаємо на неї клей і чекаємо, коли бусинка приклеїться. Коли клей застигне – наша пір’їнка готова. Необхідно оформити так кожне друге перо. Далі приклеюємо пір’я до конусу, бусинкою вгору. Пір’я по конусу потрібно розподіляти в наступному порядку: знизу – великі, зверху – маленькі. Верхівку ялинки можна прикрасити зірочкою. Її зробимо з дроту і протягнемо в кожен куточок зірочки намистини.

Ялинка з макаронних виробів





Новорічні ялинки: 7 хенд-мейд варіантів / 3 фотографии

Підбираємо фігурні макарони, наприклад — бантики, фарбуємо їх у відповідний колір з балончика, а після висихання фарби закріплюємо на конусі (краще щільному з пінопласту) за допомогою клею моменту. На завершальному етапі ялинку можна доповнити макаронами у вигляді зірочок або маленькими декоративними бантиками.

Ялинка із стрічки





Новорічні ялинки: 7 хенд-мейд варіантів / 3 фотографии

Формуємо із щільного паперу конус, нарізаємо стрічку на однакові недовгі відрізки, склеюємо кожен відрізок у вигляді крапельки (див. фото), отримані крапельки приклеюємо на паперовий конус.

Новорічна ялинка із ґудзиків





Новорічні ялинки: 7 хенд-мейд варіантів / 3 фотографии

Заготовляємо велику кількість ґудзиків, якщо хочете щоб вони були однакові по тону, попередньо пофарбуйте їх за допомогою балончика. З щільного паперу формуємо конус, і повністю обклеюємо його ґудзиками, їх можна клеїти у кілька шарів.

Такі незвичайні ялинки можуть стати як заміною звичним хвойним деревам, так і прикрасити окремі куточки вашого будинку.

До слова, сайт Факти ICTV зробив підбірку головних новорічних ялинок України з 2007 року.