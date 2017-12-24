Привітання з Новим роком 2018 повинні нести в собі побажання миру і стабільності.
Згідно зі східним календарем, 2018 рік буде роком Жовтої Земляної Собаки.
2018 рік буде різним, але одне можна сказати напевно – цей рік стане позитивним для людства, в цілому.
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Цього і радимо побажати своїм рідним, близьким і друзям.
* * *
Рік 2018 вже на порозі.
Забудьте про незгоди
у наступаючому році!
Нехай собака у цей рік
Вам багатство принесе,
А ще до грошей на додачу
Радість, щастя і удачу!
* * *
На сході кажуть:
Рік Собаки скоро,
Нехай же Новий рік несе
Багато вам запалу!
Адже собака – вірний друг,
Відданий і добрий,
Нехай і рік буде таким:
Із доброю собачою мордою!
Нехай подарує вам тепло,
Світло і радість дружби,
Махає весело хвостом,
Захищає від журби!
* * *
Хай Жовтий Собака в гості зайде,
І подарунків безліч принесе:
Радість для серця і спокій душі,
Піднесений настрій для всієї сім’ї!
Вітаю з Новим роком!
* * *
В Україну в Новий рік,
Собака із Китаю втік,
Бо в нас є хліб і м’ясо,
Там лиш рисом годували,
Ми його всі пожалієм,
Він відразу подобріє,
Хай нас всіх охороняє,
З Новим роком всіх вітає!
* * *
В новорічний вечір дивний,
Дід Мороз нехай в торбині,
Як у дуже гарній казці,
Подарує купу щастя.
А Снігурка чарівна,
Усміхнеться, як весна,
Принесе здоров’я міх,
І щасливий теплий сміх.
Щоб у рік Собаки, в наступному році
Усім нам щастило на кожному кроці.
Щоб добро та удача усіх нас чекали,
А кохання і успіх – не обминали!
* * *
Настане рік Собаки дуже скоро,
Нехай кожному грошенят він принесе,
Здоров’я і веселого завзяття,
Бажання йти завжди вперед!
Нехай збуваються плани і надії,
Робота дарує радість і успіх,
Хай буде все прекрасніше, ніж раніше,
І хай скрізь лунає щасливий сміх!
* * *
Собака земляна,
Жовта така,
Хвостиком виляє,
Дружбу пропонує.
А хто не побоїться
З собакою подружитися,
Вона винагородить, —
Приємно здивує.
Цукрову кісточку
Чи з неба зірочку
Наш дружок притягне,
Буде щастя значить!
* * *
Новий рік, куранти б’ють,
Старий яскраво проводжаємо.
Щастя, ялинки і салют,
Вас ми вітаємо!
Нехай собака принесе,
Вам любов і вірність.
А півень із собою візьме,
Все що не знадобилось.
* * *
Вітаю вас із Новим роком!
Бажаю Вам усіляких гараздів.
І Собака, символ року,
Хай принесе в зубах удачу,
Благоденство, доходи,
Новим щастям спантеличить.
* * *
Настане рік Собаки дуже скоро,
Нехай кожному грошенят він принесе,
Здоров’я і веселого завзяття,
Бажання йти завжди вперед!
Нехай збуваються плани і надії,
Робота дарує радість і успіх,
Хай буде все прекрасніше, ніж раніше,
І хай скрізь лунає щасливий сміх!
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