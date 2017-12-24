Привітання з Новим роком 2018 повинні нести в собі побажання миру і стабільності.

Згідно зі східним календарем, 2018 рік буде роком Жовтої Земляної Собаки.

2018 рік буде різним, але одне можна сказати напевно – цей рік стане позитивним для людства, в цілому.

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Цього і радимо побажати своїм рідним, близьким і друзям.

* * *

Рік 2018 вже на порозі.

Забудьте про незгоди

у наступаючому році!

Нехай собака у цей рік

Вам багатство принесе,

А ще до грошей на додачу

Радість, щастя і удачу!

* * *

На сході кажуть:

Рік Собаки скоро,

Нехай же Новий рік несе

Багато вам запалу!

Адже собака – вірний друг,

Відданий і добрий,

Нехай і рік буде таким:

Із доброю собачою мордою!

Нехай подарує вам тепло,

Світло і радість дружби,

Махає весело хвостом,

Захищає від журби!

* * *

Хай Жовтий Собака в гості зайде,

І подарунків безліч принесе:

Радість для серця і спокій душі,

Піднесений настрій для всієї сім’ї!

Вітаю з Новим роком!

* * *

В Україну в Новий рік,

Собака із Китаю втік,

Бо в нас є хліб і м’ясо,

Там лиш рисом годували,

Ми його всі пожалієм,

Він відразу подобріє,

Хай нас всіх охороняє,

З Новим роком всіх вітає!

* * *

В новорічний вечір дивний,

Дід Мороз нехай в торбині,

Як у дуже гарній казці,

Подарує купу щастя.

А Снігурка чарівна,

Усміхнеться, як весна,

Принесе здоров’я міх,

І щасливий теплий сміх.

Щоб у рік Собаки, в наступному році

Усім нам щастило на кожному кроці.

Щоб добро та удача усіх нас чекали,

А кохання і успіх – не обминали!

* * *

Настане рік Собаки дуже скоро,

Нехай кожному грошенят він принесе,

Здоров’я і веселого завзяття,

Бажання йти завжди вперед!

Нехай збуваються плани і надії,

Робота дарує радість і успіх,

Хай буде все прекрасніше, ніж раніше,

І хай скрізь лунає щасливий сміх!

* * *

Собака земляна,

Жовта така,

Хвостиком виляє,

Дружбу пропонує.

А хто не побоїться

З собакою подружитися,

Вона винагородить, —

Приємно здивує.

Цукрову кісточку

Чи з неба зірочку

Наш дружок притягне,

Буде щастя значить!

* * *

Новий рік, куранти б’ють,

Старий яскраво проводжаємо.

Щастя, ялинки і салют,

Вас ми вітаємо!

Нехай собака принесе,

Вам любов і вірність.

А півень із собою візьме,

Все що не знадобилось.

* * *

Вітаю вас із Новим роком!

Бажаю Вам усіляких гараздів.

І Собака, символ року,

Хай принесе в зубах удачу,

Благоденство, доходи,

Новим щастям спантеличить.

* * *

Настане рік Собаки дуже скоро,

Нехай кожному грошенят він принесе,

Здоров’я і веселого завзяття,

Бажання йти завжди вперед!

Нехай збуваються плани і надії,

Робота дарує радість і успіх,

Хай буде все прекрасніше, ніж раніше,

І хай скрізь лунає щасливий сміх!

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