Алігатор застрибнув у човен з туристами

В американському штаті Флорида алігатор застрибнув у човен, в якій знаходилися кілька туристів. Це потрапило на відео.

Відеозапис опублікувало видання Daily Mirror.

Повідомляється, що невеликий катер застряг у багнюці, яка зібралася вздовж берегів річки, в кількох метрах від відпочиваючого алігатора. Один з мандрівників, Тайлор Хіндері, знімав плазуна на камеру телефону.

За кадром чути голос, імовірно, господаря човна, який жартома припустив: “Звідси ви могли б навіть поплескати його по спині, чи не так?”

Раптово алігатор піднімається і одним стрибком опиняється на човні. Люди швидко перемістилися назад, а хижак перетнув катер і, протиснувшись між поручнями, стрибнув у воду з іншого боку.

За інформацією журналістів, в інциденті ніхто не постраждав.

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