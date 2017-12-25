Яким буде перший місяць 2018 року, що очікувати кожному зі знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на грудень склала астролог Людмила Халанська.

Гороскоп для Овнів

Перший місяць нового року принесе Овнам чимало клопот. Справжня атака з негативних аспектів відразу від шести планет триватиме практично весь місяць, хоча торкнеться різних представників вашого знаку у різний час протягом січня.

Особливо неприємним цей місяць виявиться для народжених на початку і у середині знаку Овна (наприкінці березня – 10 квітня). Сатурн може обмежувати ваші можливості, не давати вам розгорнутися на повну силу. І це ще у кращому випадку! Щоб не піддаватися негативному впливу Сатурна, будьте уважними і слухняними зі старшими, начальством, представниками влади. Не порушуйте закони, не починайте в цей період судових розглядів.

Для народжених після 10 квітня Овнів Сатурн також може представляти проблему, але у значно меншому ступені. Однак вас як і раніше не залишать у спокої два інші недружні аспекти – від Плутона до Урана. А значить, неприємні зміни у житті все ще актуальні для вас.

Також, принаймні до 20-го січня, квітневим Овнам слід утриматися від дорогих необдуманих покупок і будь-яких маніпуляцій зі своєю зовнішністю. У цей же час у вас можуть виникнути труднощі у соціальній реалізації.

Гороскоп для Тельців

Тельців початок нового року порадує позитивними аспектами. Життя складеться якщо не прекрасно, то цілком благополучно.

Сонце і Венера дві перші декади місяця допоможуть Тельцям, народженим у травні, підтримувати гармонійні відносини з коханими, правильно розпоряджатися грошима, здійснювати вдалі покупки і бути красивими. А також посприяють вашому суспільному життю. Однак не обійдеться і без деяких перешкод у досягненні цілей. Не звалюйте на себе додаткових навантажень, не прагніть осягнути неосяжне. Для безлічі справ зараз не найкращий час, краще просто отримувати задоволення від життя.

Квітневі Тельці менше схильні до впливу планет, крім позитивного аспекту від єдиної планети – Сатурна. Цей аспект сприятливий для врегулювання юридичних питань, ведення судових процесів, звернення у різні інстанції, а також для контактів з начальством, представниками влади. Багато приємних моментів може бути у вас і у спілкуванні зі старшими друзями і літніми родичами.

Гороскоп для Близнюків

Лише остання декада січня буде відзначена для Близнюків активними аспектами. Так складаються зірки, що Сонце в астрологічній карті Близнюків не підпадає у самому початку цього нового року під істотний вплив. Звичайно, астрологічна карта кожної людини містить у собі не одне лише Сонце, а й інші планети і компоненти. Однак загальний гороскоп для всього знака Зодіаку описує тільки Сонце, всі інші показники можна побачити виключно у персональному гороскопі, складеному на дату і час народження.

Тому звернемося до Сонця. Остання декада січня обіцяє бути для Близнюків досить успішною і приємною. Ви зможете приділити увагу своїм близьким, проявити або отримати підтвердження любові. У роботі та іншій особистій діяльності також все буде складатися благополучно.

Але все ж червневим Близнюкам варто проявляти пильність і не довіряти неперевіреній інформації, оскільки Нептун вже довгий час створює з вашим Сонцем негативний аспект. На жаль, його дія триватиме ще багато місяців, тому не дайте себе обдурити.

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Гороскоп для Раків

Для Раків астрологічна ситуація буде залежати від дати народження. Червневі Раки весь місяць будуть перебувати під впливом Сатурна, який у січні створює опозицію з вашим знаком. Це може проявитися у вигляді напруги, деякого опору або тиску з боку начальства, закону, влади або старших людей. Хтось із вашого оточення, старший за віком або за статусом, виявиться до вас в опозиції. Або ж виникнуть юридичні питання, які доведеться вирішувати. Взагалі, все, що має відношення до регламенту, закону і влади, може створити проблему для вас у січні.

Ті, хто народився у середині знаку Рак (близько 5 липня) деяку напругу відчують лише на початку місяця. А ось пізнім Ракам і раніше слід бути готовими до різних неприємних сюрпризів. Тривалі негативні аспекти від Плутона і Урана ще довгий час можуть докучати вам непередбачуваними поворотами у житті і не дуже бажаними змінами. Зате Марс і Юпітер все ще підживлюють вас своїм благотворним впливом, тому ваші особисті дії виявляться цілком успішними.

Гороскоп для Левів

Початок нового року Леви проведуть у цілому благополучно. Лише ті представники знаку, які народилися після 5 серпня, можуть зіткнутися з перешкодами у справах. Зараз відповідним для вас буде девіз: краще менше, та гідно. Не женіться за двома зайцями, беріться тільки за дійсно невідкладні справи, а решта поки нехай почекає.

Друга половина січня може стати більш напруженою, особливо для липневих Левів. Сонце і Венера опиняться в опозиції з вашим знаком, тому у стосунках з коханими і значущими для вас людьми можлива напруга. Також це не найсприятливіший час для дорогих покупок і наведення краси, будь то ваша зовнішність або оздоблення житла. Не зовсім гладко можуть просуватися й інші ваші ініціативи або спроби самореалізації.

На щастя, тривалі негативні аспекти у січні, як і раніше не зачіпають Левів.

Гороскоп для Дів

Перша половина січня стане справжнім святом для Дів, особливо, якщо ви народилися у вересні. Всі ближні планети у цей період створять з вашим знаком тільки сприятливі аспекти. Скористайтеся таким чудовим часом для важливих справ або активного відпочинку. Будь-які ваші починання виявляться зараз успішними і принесуть задоволення.

Для народжених після 10 вересня представників знака вдалим буде весь січень. А ті з Дів, хто з’явився на світ у серпні, хоча і не підпадуть під дію сприятливих аспектів від ближніх планет, зможуть присвятити перший місяць року врегулюванню юридичних та інших питань, пов’язаних з офіційними інстанціями.

Також для серпневих Дів це хороший час, щоб поборотися за більш високу посаду і піднятися на наступну сходинку кар’єрних сходів, отримати нову зірочку на погони або яким-небудь іншим способом випробувати на собі прихильність керівництва.

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Гороскоп для Терезів

Складним виявиться для Терезів перший місяць нового року. Весь січень ті Терези, які народилися у жовтні, будуть змушені протистояти негативним аспектам Сонця, Венери і Меркурія. Ці аспекти можуть вносити у ваше життя неприємні моменти, що стосуються як вашої діяльності, так і відносин з близькими. Необдумані покупки, невдалі експерименти із зовнішністю або проблеми у поїздках і різних способах комунікацій можуть зіпсувати вам настрій. На щастя, така ситуація триватиме лише першу половину місяця.

Але і в другій половині січня жовтневі Терези повинні проявляти терпіння і не рубати з плеча. Плутон і раніше негативно впливав на ваше Сонце, особливо, якщо ви народилися після 10 жовтня. Тому вам краще завжди бути готовими до не зовсім приємних змін.

Для вересневих Терезів актуальним у січні буде лише один негативний аспект – з Сатурном. Цей аспект застерігає від будь-яких порушень закону, не сприяє зверненню до представників влади і у різні адміністративні органи, провокує проблеми зі старшими за віком або за положенням людьми. Тож перечекайте вплив Сатурну та будьте пильними, не чиніть правопорушень.

Гороскоп для Скорпіонів

Хороший період очікує Скорпіонів на початку нового року. Особливо це стосується представників знаку, які народилися у листопаді. Позитивні аспекти планет зроблять ваше життя насиченим і яскравим. Ви зможете отримати задоволення від покупок і подарунків, з радістю провести час з коханими, проявити себе у соціальній діяльності, – словом, буде багато приємних можливостей.

Менше подій у січні у жовтневих Скорпіонів. Але і вам також може посміхнутися фортуна у тих сферах, які мають відношення до керівництва, різних організацій і офіційних осіб. Якщо вам необхідно врегулювати юридичні питання або звернутися до представників влади з якимось проханням, документами, то у січні саме час це зробити. Також можете скористатися початком нового року для спілкування зі старшими друзями і родичами, приділіть їм увагу, займіться вирішенням їхніх нагальних проблем.

Але все ж краще не затягувати з важливими справами і закінчити їх до 20-х чисел січня, так як пізніше Сонце і Венера не будуть настільки прихильні до Скорпіонів.

Гороскоп для Стрільців

У цілому січень для Стрільців буде вдалим. Ніякі негативні аспекти у цей час не торкнуться вас, а друга половина місяця буде відзначена гармонійним впливом Сонця і Венери на ваш знак зодіаку. Тому спочатку листопадові, а за ними і грудневі Стрільці зможуть сповна насолодитися улюбленими заняттями, отримати знаки уваги від партнерів, побалувати себе і своїх близьких дорогими, гарними подарунками.

Але дивіться на ситуацію тверезо і не піддавайтеся обману і зваблюванню: Нептун і раніше мав вплив на Стрільців, у всякому разі, на тих, хто народився після 5 грудня. Цей аспект може поставити вас у помилкове положення, направити невірним шляхом або підштовхнути до споживання алкоголю. Остерігайтеся будь-якого затуманення своєї свідомості, не довіряйте неперевіреній інформації, не зловживайте медикаментами.

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Гороскоп для Козерогів

Іменинники січня Козероги будуть не на жарт зайняті на початку нового року як приємними, так і серйозними справами. Якщо ж ви народилися у грудні, то ваша діяльність може бути дещо обмежена тими чи іншими обставинами. Не все, чого б вам хотілося зараз, виявиться для вас доступним. У той же час при суворому дотриманні правил і високій дисципліні ви цілком зможете домогтися бажаного результату, особливо у тих сферах, де закон і порядок є першочерговими.

Для народжених після 5 січня Козерогів актуальним залишається вплив Плутона, який вже давно знаходиться у вашому знаку. Однак з грудня до Плутона приєднався строгий Сатурн і підступний Чорний Місяць – ця не найприємніша компанія буде зачіпати то одних, то інших Козерогів і вносити у ваше життя проблеми і напруги. Все ж позитивний аспект з Юпітером не дозволить цій трійці аж надто зіпсувати вам життя. Не робіть необдуманих вчинків, а якщо зважилися на зміни, то робіть все виключно у рамках закону, дисципліновано і відповідально.

Гороскоп для Водоліїв

Початок нового року Водолії зустрінуть без особливих проблем. І хоча Юпітер все ще негативно впливає на народжених після 10 лютого представників вашого знаку, але цей вплив стає все слабшим. Виражатися він може у надмірній завантаженності не найприємнішими справами, а також у тому, що оточуючі не завжди будуть розділяти ваші погляди і думки.

Але в іншому січень складеться для Водоліїв цілком благополучно, особливо приємним він стане для січневих представників знаку: ніякі негативні аспекти не торкнуться вас, а позитиву буде більше, ніж достатньо. Тому святкуйте Новий рік радісно і весело, даруйте близьким подарунки, приділяйте їм увагу, вирушайте у подорожі, прикрашайте себе і своє житло – все у вас зараз буде виходити легко і з задоволенням.

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Гороскоп для Риб

Виключно сприятливими аспектами буде відзначений початок нового року для Риб. Ваш знак зодіаку опиниться у січні у найбільш виграшному положенні, ніякі негативні впливи не будуть зачіпати його протягом усього місяця. Тому практично всі представники Риб у січні, кожен свого часу, зможуть випробувати повний спектр гармонійних аспектів від ближніх і дальніх планет і скористатися ними з максимальною вигодою.

Ви можете планувати будь-які справи або присвятити час відпочинку, зайнятися юридичними питаннями або приділити час близьким, здійснювати покупки або заглибитися у самореалізацію, – все це зараз є вдалим для вас. Звичайно, значення має також розташування інших планет у вашому особистому гороскопі, але те, що стосується Сонця, у січні буде однозначно гармонійно для Риб. Не пропустіть цей прекрасний час, використовуйте його наповну.