Гороскоп на сьогодні, 25 грудня

Гороскоп на сьогодні прогнозує, що варто буде контролювати свої емоції: можливо прояв надмірної чутливості та емоційності.
Астропрогноз публікує Telegram-канал ASTRO.EXPERT.
Сприятлива діяльність:
Прийняття важких рішень краще відкласти. Намагайтеся не втягуватися в негативні емоції і вибудувати спілкування на взаємній увазі і прояві поваги.
Сприятливі помірні фізичні навантаження і прогулянки на природі.
Несприятлива діяльність:
Подорожі.
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До слова, Факти ICTV також писали про те, кому пощастить у 2018 році.
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