Гороскоп на сьогодні, 25 грудня

Гороскоп на сьогодні прогнозує, що варто буде контролювати свої емоції: можливо прояв надмірної чутливості та емоційності.

Астропрогноз публікує Telegram-канал ASTRO.EXPERT.

Сприятлива діяльність:

Прийняття важких рішень краще відкласти. Намагайтеся не втягуватися в негативні емоції і вибудувати спілкування на взаємній увазі і прояві поваги.

Сприятливі помірні фізичні навантаження і прогулянки на природі.

Несприятлива діяльність:

Подорожі.

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