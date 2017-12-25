Католицьке Різдво: історія та традиції свята

Різдво – одне з найважливіших християнських свят. Західні християни, які живуть за Григоріанським календарем, святкують його 25 грудня. В цей день в місті Віфлеємі народився син Божий Ісус Христос.

Історія свята

Вперше про свято Різдва було згадано в першій половині IV століття. З священних писань Матвія і Луки випливає, що схід першої вечірньої зорі в ніч на 25 грудня знаменує собою народження Сина Божого.

Маленький Христос з’явився на світло в печері, де від негоди пастухи переховували худобу. Про те, що на світ прийшов Спаситель, янголи сповістили пастухам, які вирушили до печери і поклонилися новонародженому. А волхви, які прямували за світлом яскравої зірки, принесли Сину Божому свої дари – ладан, золото і миро.

Саме ця сцена стала головним символом свята Різдва Христового. Її втілюють в храмах і в житлових будинках за допомогою об’ємних фігур, виконаних з різних матеріалів (дерево, фарфор, глина).

Дата святкування була встановлена ​​в далекому 431 році на Третьому Вселенському соборі, який відбувся в місті Ефес.

Церковні традиції

Для католиків традиції святкування полягають в певних ритуалах. Один з них Адвент – період покаяння, який триває чотири тижні до свята. Віруючі католики в цей час сповідаються, щоб з чистим серцем брати участь в Різдвяних богослужіннях і прийняти Причастя, а духовенство одягається в шати фіолетового кольору.

У храмах біля вівтарів встановлюється вінок з чотирма свічками, і в кожну неділю Адвенту запалюється по одній свічці. Кругла форма вінка символізує вічність, а його зелений колір – надію, як і гілки різдвяної ялинки.

Святкування починається зі сходом першої вечірньої зорі, яка сповістила всьому світу про час народження Сина Божого і триває протягом восьми днів. У ці дні католики згадують святих.

30 грудня, якщо на цей день не припадає неділя, відзначається свято Святого Сімейства: Немовляти Ісуса, Діви Марії та Йосипа. А завершується святкування Різдва 1 січня, коли з особливою урочистістю відзначається День Пресвятої Богородиці.

Різдвяний час продовжується аж до свята Хрещення, яке в римсько-католицькому календарі відзначається в першу неділю за Богоявленням (6 січня).

Святвечір

Переддень Різдва називається Різдвяним святвечором або Вігілієм (від латинського vigilia, пильнування). В цей день в сім’ях прикрашають ялинки і встановлюють ясла. Ті з членів сім’ї, хто не встиг приступити до сповіді, йдуть до церкви, яка зазвичай відкрита з раннього ранку.

Святкова вечеря за традицією складається з пісних страв. У центрі столу розміщують блюдо з освяченим прісним хлібом – різдвяними облатками (тонкі пластини з вафельного тіста).

Перед тим, як почати вечерю глава сім’ї читає вголос уривок з Євангелія від Луки, що оповідає про народження Ісуса Христа. Потім всі присутні беруть зі столу облатки і діляться ними один з одним, бажаючи один одному миру і добра. Після цього починається вечеря Святвечора.

Після вечері вся сім’я йде на месу, обов’язкову присутність на якій є спільною католицької різдвяною традицією для всіх віруючих.

Поширений звичай залишати за різдвяним столом незайняте місце. Будь-який гість в Святвечір буде прийнятий як рідний. Цей звичай – знак пам’яті про близьких і дорогих людей, які не можуть в цей день зустріти свято разом з сім’єю. Незайняте місце символізує також і покійного члена сім’ї, або всіх померлих родичів.

Санта-Клаус

Різдво незмінно асоціюється з легендарним Санта-Клаусом, який гарцює на оленячій упряжці в оточенні ельфів і приносить заповітні подарунки.

Довгі роки він доповнювався кумедними деталями. Наприклад, Санта обзавівся великим червоним мішком для подарунків лише в 1864 році. А ще пізніше різдвяний чарівник почав пробиратися в будинку через димохідні труби, щоб залишити подарунки дітлахам.

Прототипом цього казкового героя є Святий Миколай (Sanctus Nicolaus), з яким пов’язаний ще один цікавий різдвяний звичай – розвішувати на камінах великі шкарпетки – такі, щоб в них могло вміститися якомога більше подарунків.

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Традиції різних країн

У різних країнах багато спільних обрядів святкування католицького Різдва, але є і свої відмінні традиції.

В католицьких країнах добре відомий звичай ходіння по домівках дітей та молоді в масках тварин з піснями і добрими побажаннями. У відповідь молодь отримує подарунки: ковбасу, смажені каштани, фрукти, яйця, пиріжки, солодощі.

Традиція прикрашати ялинку, як втілення вічного життя і родючості, теж сягає своїм корінням в далеке язичницьке минуле. Окрім сяючих куль для прикраси ялинки використовуються ще цукерки, яблука і дитячі вироби з кольорового паперу.

Безліч прикмет пов’язано ще з однією різдвяним рослиною – омелою (Viscum). Це вічнозелена рослина, яке живе на гілках і стовбурах деяких дерев. Наприклад, в Скандинавії її вважають уособленням добра і миру, а жителі інших держав вірять, що вона оберігає будинки від блискавки, а також відлякує всіляку нечисть.

Найромантичніший обряд існує в англійців, які з настанням Різдва цілуються під гілками цього чудового чагарнику.

У Чехії напередодні Різдва прийнято наряджати ялинки, дарувати один одному подарунки і сідати за святковий стіл. А після члени сім’ї ворожать на яблуках: якщо розрізати плід поперек і побачити правильну зірочку з кісточок, то наступний рік обов’язково буде щасливим.

В Австрії на ялинку вішають їстівні прикраси, виконані з мармеладу і шоколаду. До святкового столу сімейство виходить, одягнувши найкращі костюми. А ось двері не замикають на засуви – за традицією до трапези можуть в будь-який момент приєднатися друзі і знайомі.

В Іспанії в різдвяну ніч одягаються у народні костюми і виходять на вулиці, де веселяться, танцюють і співають пісні. А перед самим початком різдвяної меси захоплені люди, передчуваючи свято, збираються біля центрального входу в храм, беруться за руки і танцюють.

Програма щасливого Різдва від американців – завалити один одного подарунками, весело і всім разом співати різдвяні пісні, побувати в гостях у близьких і рідних, отримати подарунки від Санта Клауса.

Також Факти ICTV писали, что Католицьке Різдво 25 грудня визнано офіційним вихідним в Україні.

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