Що чекає світ у 2018 році – передбачення Ванги

Велика ясновидиця Ванга передрікала, що наймогутнішою державою у 2018 році стане Китай. А колишні країни-лідери будуть нещадно експлуатуватися.

Також, у її пророцтвах говориться, що у 2018 році поїзда почнуть літати на проводах до самого Сонця. Однак багато її слів не варто трактуватися прямо.

На думку ясновидиці, Сирія буде охоплена масштабним військовим конфліктом. І коли Сирія впаде, почнеться Третя світова війна, передає Daily Mail.

Віщунка казала, що у 2018 році нафту перестануть видобувати, і планета отримає можливість відпочити.

– Видобуток нафти припиниться, Земля буде відпочивати, – говорила Ванга.

Пророцтва Ванги на 2018 рік для України і Росії

Оскільки буде припинено видобуток нафти, постраждає економіка Росії. Також Ванга передбачила, що відносини між РФ і Україною у 2018 році можуть налагодитися.

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До речі, раніше Факти ICTV писали, що чекає на Україну в економічному і політичному плані, а також чи припиниться війна у 2018 році.