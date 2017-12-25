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Який манікюр зробити на Новий рік 2018

Манікюр на Новий рік 2018 можна оформити найрізноманітнішими способами. Який колір і форму нігтів обрати, щоб не розлютити Жовтого земляного собаку?

Обираючи дизайн манікюру на Новий рік 2018, враховуйте характер господині року – Собаки. Головне – натуральність і невимушеність.

Краще не нарощувати занадто довгі нігті та використовувати яскравий і соковитий колір в міру. Не перестарайтеся зі стразами, великими каменями і безглуздими деталями.

Наймодніша форма 2018 року – овальна. Гострі та квадратні нігті протягом прийдешнього року будуть недоречними, тому в новорічну ніч краще відмовитися від подібного манікюру. Якщо не любите овальну форму, зробіть хоча б напівкруглу.

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Особливу увагу приділіть кольору. Оскільки 2018 – рік Жовтої Собаки, перевагою буде використання жовтої палітри. Зверніть увагу на золотий, темно-оранжевий, оранжевий, гірчичний, лимонний, хакі, кукурудзяний, грушевий, шафран, старе золото.

Крім того, можна обрати червоний колір і його відтінки: марсала, червоний, фіолетовий, багряний.

Прикрасити нігті можете блискітками, камінчиками, “битим склом”, новорічними зображеннями (сніжинки, сніговики та ялинки), а також собачими принтами.

Більше ідей та фото манікюру на Новий рік 2018 – у галереї.

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Який манікюр зробити на Новий рік 2018 / 65 фотографий

Не забувайте про те, що для створення цілісного образу на Новий рік, манікюр повинен гармоніювати з вашим образом. Факти ICTV писали, як обрати ідеальну новорічну сукню.

Фото: glamius, spassk-woman, chudopredki

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