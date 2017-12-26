Символ 2018 року – Жовтий Земляний Собака. Що дарувати близьким, щоб не розгнівати покровителя майбутнього року – 7 заборонених подарунків у матеріалі Фактів ICTV.

Ланцюжки і намиста

Представниці слабкої статі полюбляють прикраси, особливо ланцюжки і намисто, але у 2018 році цей подарунок може принести невдачу. Справа у тому, що подібні аксесуари нагадують нашийники, які не подобаються собакам.

Якщо ви хочете порадувати жінку прикрасою та не розлютити символ 2018 року, оберіть каблучку, браслет або сережки.

Парфуми

Не варто дарувати і парфуми. Справа у тому, що у собак досить чутливий нюх, і більшість запахів їх дратують. Такий подарунок не сподобається господині року і тоді 2018 ризикує стати для вас менш успішним.

Інструменти

У 2018 році астрологи не рекомендують дарувати чоловікам інструменти, ножиці та інші ріжучі предмети. Такий подарунок може бути небезпечним для того, кому ви його адресуєте, так як подібні предмети Собака може сприйняти як загрозу.

Гаманець

У рік Собаки у якості подарунка слід уникати гаманців. Незважаючи на те, що цей подарунок є корисним, у 2018 році він може принести бідність і фінансові проблеми.

Дзеркало

У 2018 році будь-якій людині небажано дарувати дзеркало. Часом собаки дуже агресивно реагують на своє відображення і навіть бояться його, тому подібний подарунок може стати небезпечним.

Коти

З огляду на ворожі відносини між котами і собаками, небажано дарувати іграшки у вигляді кішок або книги, на яких зображені представники котячих.

Якщо ви хочете подарувати рідним домашню тварину, то віддайте перевагу цуценятам, адже покровителька року погано ладнає з котами.

Предмети гігієни

Недоречним буде подарунок у вигляді предметів гігієни: гребінеця, шампуню, мила тощо.

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До речі, раніше Факты ICTV публікували список найгірших подарунків чоловіку на Новий рік.