Гороскоп на сьогодні, 26 грудня

Гороскоп на сьогодні прогнозує, що день підходить для активних дій, пов’язаних з подоланням перешкод і розв’язанням конфліктів.
Астропрогноз публікує Telegram-канал ASTRO.EXPERT.
Сприятлива діяльність:
Якщо у вас є проблема, від якої ви хочете позбутися раз і назавжди, сьогодні доречно вжити рішучих заходів щодо її вирішення.
При цьому, постарайтеся у своїх діях і у спілкуванні спиратися на справедливість, благородство і вміння прощати.
Залишайтеся доброзичливими і чуйними – це допоможе знайти найкращий спосіб вирішення ситуації.
Сприятлива також сьогодні стрижка волосся.
Несприятлива діяльність:
Підстригання нігтів і надягання нового одягу.
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