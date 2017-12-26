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Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 26 грудня/

Гороскоп на сьогодні, 26 грудня

Гороскоп на сьогодні прогнозує, що день підходить для активних дій, пов’язаних з подоланням перешкод і розв’язанням конфліктів.

Астропрогноз публікує Telegram-канал ASTRO.EXPERT.

Сприятлива діяльність:

Якщо у вас є проблема, від якої ви хочете позбутися раз і назавжди, сьогодні доречно вжити рішучих заходів щодо її вирішення.

При цьому, постарайтеся у своїх діях і у спілкуванні спиратися на справедливість, благородство і вміння прощати.

Залишайтеся доброзичливими і чуйними – це допоможе знайти найкращий спосіб вирішення ситуації.

Сприятлива також сьогодні стрижка волосся.

Несприятлива діяльність:

Підстригання нігтів і надягання нового одягу.

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До слова, Факти ICTV також писали про те, кому пощастить у 2018 році.

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