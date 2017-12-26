Хакери зламали операційну систему iPhone X

Програміст Джонатан Левін створив Jailbreak LiberiOS, який дозволяє зламати пристрої на iOS 11.0. Серед них – новий iPhone X.

Про це повідомляє iClarified.

Для злому операційної системи використовувалася уразливість, знайдена співробітником Google Єном Біром.

Через те, що новий Jailbreak ще не адаптований для нової iOS в ньому не працює магазин твіків та додатків Cydia.

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Наразі злом є прив’язаним, тобто його потрібно проводити заново після кожного перезавантаження телефону.

При використанні LiberiOS рекомендується зробити резервну копію та використовувати Apple ID без прив’язаної карти оплати.

До слова, компанія Apple визнала, що навмисно знижує тактову частоту процесорів в старих моделях iPhone.