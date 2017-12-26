Грошовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на перший місяць 2018 року.

Гороскоп склав відомий гіпнолог і психолог Геннадій Гончаров, пише Утро.

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Гороскоп для Овнів

Наступаючий рік, швидше за все, принесе багато несподіваних можливостей у сфері фінансів.

Ви докладете більше зусиль для поліпшення свого добробуту, і удача також буде на вашому боці.

Січень – хороший місяць для стратегічних інвестицій або розширення вашого бізнесу, всі дії в цьому напрямку принесуть великий прибуток. Прибутковим також виявиться новий проект, бізнес або зміна місця роботи, якщо це станеться на початку року.

У цілому грошовий потік зростатиме, але витрати на сім’ю можуть збільшитися.

Гороскоп для Тельців

Рік почнеться помірно з точки зору фінансів. Ви зможете дозволити собі розкішний спосіб життя в січні, але в решті решт станете більш обережними у витратах.

Тримайтеся подалі від суперечок і азартних вкладень цього місяця.

Питання кар’єри здаються хиткими, і ви можете зіткнутися з деякими труднощами вже ближче до лютого.

Грошові операції вимагають обережного підходу.

Гороскоп для Близнюків

Фортуна на вашому боці, Близнюки. Початок року є сприятливим періодом, і ви можете очікувати підвищення зарплати.

Перспективи кар’єри будуть особливо привабливими у другій половині січня. Однак остерігайтеся шахрайських дій і людей, які можуть відібрати ваші з працею зароблені гроші.

Це не найкращий місяць кредитування. Крім того, будьте обережні при підписанні важливих контрактів і проведенні фінансових транзакцій.

Настав час бути дипломатичним і використовувати навички спілкування за вашими інтересами.

Гороскоп для Раків

Ви відчуєте прагнення до матеріального комфорту і зробите все можливе, щоб його досягти.

Удача буде до вас більш прихильна у другій половині місяця, але робота зажадає від вас повної віддачі і великих вкладень вже на початку січня.

Все це призводитиме до певних результатів, але підвищення зарплати поки не очікується.

Можливо, ви захочете витратити великі гроші на додаткову освіту – це буде дуже корисним вкладенням.

Гороскоп для Левів

У 2018 року Левів очікує досить сприятливий період з точки зору фінансів і кар’єри, ви це відчуєте це вже в січні.

Але водночас ви можете зіткнутися з небажаною затримкою в отриманні платежів.

Витрати збільшуватимуться у другій половині місяця, можливі також фінансові втрати.

Ви повинні триматися подалі від спекуляцій більшу частину січня.

Гороскоп для Дів

У січні, повернувшись до роботи, ви можете зіткнутися з деякими розчаруваннями в питаннях кар’єри.

Проте ваша напружена робота принесе вам бажані фінансові винагороди, якщо ви готові докласти зусиль.

Ви також повинні проявляти обережність при інвестуванні.

Це не підходящий місяць для інвестицій наосліп.

Гороскоп для Терезів

Перші кілька місяців року можуть бути важкими з точки зору фінансів, а також питань кар’єри, особливо – січень.

Тільки ближче до середини року ви відчуєте полегшення.

Але не впадайте у відчай – якщо ви працюватимете досить старанно, то успіх і процвітання не змусять себе довго чекати.

Гороскоп для Скорпіонів

Цього року у вас намічається прогрес у кар’єрі, незважаючи на незначні перешкоди.

Проте в січні дохід може бути незадовільним щодо ваших очікувань.

Гороскоп закликає вас до більш розумного управління вашими коштами, оскільки можуть бути і фінансові втрати.

Якщо ви підтримуєте бізнес, очікуйте гарний прибуток.

Однак уважно читайте умови і положення перед підписанням фінансового контракту або угоди.

Гороскоп для Стрільців

Стрілець, вам доведеться багато працювати цього місяця. Успіх не буде легким.

Це місяць наполегливої ​​роботи і подолання перешкод.

Картина не така райдужна з точки зору кар’єри. Вам буде потрібно докласти серйозних зусиль, щоб отримати визнання на роботі.

Проте зростання доходів може бути можливе, але в основному ви будете витрачати все, що заробите.

Накопичити кошти цього місяця буде складно.

Гороскоп для Козерогів

Це буде прогресивний місяць з точки зору кар’єрного зростання.

А за ним, ближче до лютого, незабаром буде й підвищення ваших доходів.

Але водночас очікуйте, що витрати залишатимуться незмінними і вам вдасться накопичити великі суми.

Вам, можливо, доведеться витрачати багато на здоров’я, тому бережіть себе, стежте за харчуванням і правильним способом життя.

Гороскоп для Водоліїв

Водолій, фінансові перспективи виявляться позитивними цього місяця.

Ви також послідовно нарощуватимете кар’єру.

Багато хто може часто зустрічатися з перешкодами, які ви швидко залишатимете позаду.

Проте набагато більший приріст, порівняно з тим, який ви спостерігаєте останнім часом, з’явиться тільки після січня.

Крім того, у січні витрати також залишаться під контролем.

Гороскоп для Риб

2018 рік може не стати хорошим початком щодо кар’єри, ви відчуєте це вже у січні, але в решті решт ви займете впевнену позицію.

Витрати збільшуватимуться у перші місяці року, перш за все через поганий стан здоров’я.

Тим часом, джерела доходів цього року залишатимуться обмеженими.

Ви також повинні бути дуже обережні під час грошових операцій у січні.