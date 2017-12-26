Мати впала від здивування від різдвяного сюрпризу дочки

Дівчина з каліфорнійського містечка Ріверсайд зробила різдвяний сюрприз матері, неочікувано повернувшись з армії.

Зворушливим відео дівчина поділилася в Twitter, яке вже зібрало понад 8 млн переглядів.

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Жінка розпаковує свій різдвяний подарунок – дзеркало у відображені, якого вона побачила доньку у військовій формі.

Раніше Факти ICTV розповідали, як співробітники швидкої медичної допомоги виконали бажання смертельно хворої пацієнтки – останній раз побачити море.