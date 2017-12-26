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Новий рік 2018: скільки українці витратять на стіл, подарунки і розваги

У середньому в цьому році українці планують витратити на святкування Нового року 1 тис. 659 грн.

Новий рік

Дані опитування опублікувала Research & Branding Group.

Підкреслюється, що в минулому році українці витрачали 1 тис. 205 грн, а в 2015 – 911 грн.

На святковий стіл в середньому готові витратити 806 грн, на подарунки – 769 грн, на інші новорічні витрати – 721 грн.

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Соціологи наголошують, що наведену суму потрібно сприймати як умовну, адже реальні розміри цих витрат відчутно відрізнятимуться в різних сім’ях.

До слова, з 19 грудня в Україні стартували новорічні свята і триватимуть вони майже місяць. Саме в цей період у Києві організовується безліч заходів для веселого проведення часу з малюками.

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