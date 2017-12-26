Прийшов час залишити у минулому традицію готувати на Новий рік олів’є і оселедець під шубою. Є багато оригінальних і простих рецептів салатів, які стануть прикрасою столу і зроблять зустріч року Жовтого земляного собаки по-справжньому яскравою.

Запам’ятовуйте п’ятірку незвичайних салатів. Вони прекрасно впишуться у новорічне меню!

Салат з куркою на Новий рік 2018

Складові на 3-4 порції:

300 г курячої грудки;

150 г твердого сиру;

4 яйця;

1 морквина;

1 ківі;

100 г консервованої кукурудзи;

3 ст. л. майонезу.

Приготування:

1. Моркву і курячу грудку відваріть до готовності, яйця зваріть круто (7-9 хвилин), це можна зробити заздалегідь.

2. Твердий сир і моркву натріть на дрібній тертці. На такий же тертці натріть і яйця.

3. Курячі грудки поріжте кубиками або розділіть на волокна, як вам більше подобається.

4. Починайте викладати салат. Візьміть тарілку, в середину поставте сервіровочне кільце. Навколо кільця викладіть яйця і змастіть майонезом.

5. Зверху викладіть подрібнену курячу грудку і також змастіть майонезом. Наступний шар – морква.

6. Далі – тертий твердий сир, який рясно змастіть майонезом.

7. Зверху прикрасьте салат тонкими пластинами ківі і кукурудзою.

Салат Феєрверк

Складові:

200 г шинки;

4 курячі яйця;

2 помідори;

цибулина;

3 болгарських перчини;

майонез – за смаком.

Приготування:

Яйця зваріть круто, очистіть. Відокремте білки від жовтків. Перші наріжте соломкою, другі – розітріть на крихту. У перцю зріжте хвостики і видаліть насіння. Шинку, цибулю, томати та перець наріжте тонкими скибочками.

Викладіть всі компоненти по колу в кілька шарів. Спочатку чергуйте м’ясо і цибулю, потім перець і білки. Останнім ярусом викладіть помідори, між яким видавіть смужки майонезу.

Верхівку салату прикрасьте тертими жовтками. Щоб цибуля не зіпсував смак, попередньо залийте її окропом, залиште на 5 хвилин і промийте холодною водою.

Бурякові ялинки

Інгредієнти на 6 порцій:

6 невеликих буряків;

150 г м’якої бринзи;

1 авокадо;

1 ч. л. густої сметани;

1 ч. л. лимонної цедри;

1 ч. л. лимонного соку;

сіль, перець, зелень – за смаком.

Приготування:

Буряк відварити в мундирі, остудити, очистити від шкірки. Нарізати пластами товщиною 3 мм. Посолити і поперчити за смаком.

В одній мисці змішати бринзу з цедрою лимона, подрібненим часником і меленим перцем. В іншому посуді змішати м’якоть авокадо, додати сметану, мелений перець і ретельно розім’яти виделкою.

Зробити ялинки двох видів з різною начинкою. Викладати на кожен буряковий кружечок трохи начинки, взявши за основу найширший пласт, щоб ялинки вийшли стійкими. Кожну конструкцію скріпити за допомогою шпажки.

Готові ялинки прикрасити зеленню.

Салат Перший сніг

Складові:

200 г будь-якого відвареного м’яса, крім курки;

3 варених яйця;

80 г твердого сиру;

40 г волоських горіхів;

виноград без кісточок;

майонез і сіль – за смаком.

Приготування:

М’ясо та яйця порізати соломкою, сир натерти, горіхи порубати. Кожен інгредієнт окремо (сир трохи залишити для прикраси) перемішати з майонезом і при бажанні трохи посолити.

Викласти шарами: м’ясо, горіхи, сир, яйця. Краї салату обсипати сиром.

На верх викласти половинки винограду, сніжинки з сиру.

Олів’є з креветками Свіжі огірки, авокадо і креветки роблять страву ніжною та легкою. Складові: 250 г креветок (свіжоморожених);

2 авокадо;

2 свіжих огірка;

одна велика морквина;

150 г консервованого горошку;

8 перепелиних яєць;

цибулина;

куряче яйце;

155 мл олії оливкової;

1 ч. л. цукру;

по 1,5 ч. л. гірчиці і лимонного соку;

сіль з прянощами, 2 ч. л. меленого чорного перцю. Приготування: Відварити моркву протягом 25 хвилин, вийняти, остудити, очистити від шкірки, нарізати дрібними кубиками. Для приготування домашнього майонезу в ємність для блендера помістити гірчицю, 0,5 ч. л. солі і чорного перцю. Додати куряче яйце і збити. Поступово додати 140 мл олії, продовжуючи збивати. Довести масу до однорідного стану. Вичавити з лимона 1,5 ч. л. соку, додати в майонез, ще раз збити. Поставити на вогонь каструлю з водою, довести до кипіння, посолити, покласти креветки. Вимкнути вогонь і залишити на 5-7 хвилин. Відкинути креветки на друшляк, остудити і почистити. Перепелині яйця відварити протягом 3 хвилин, почистити, розрізати на чотири частини. Помити авокадо, видалити шкірку і кісточку, нарізати кубиками. Огірок теж нарізати кубиками, цибулину дрібно нашаткувати. В окремому посуді змішати яйця, моркву, зелений горошок, нарізаний огірок, кубики авокадо і креветки. Присолити, поперчити, додати майонез і перемішати. Де зустрічатимете Новий рік? Вдома

Піду в гості

У батьків

Їду у подорож

Йду до бару або ресторану Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Читайте: Меню на Новий рік 2018: рецепти для святкового столу без горілки і пива

Факти ICTV писали про те, що слід врахувати при складанні новорічного меню.

Фото та рецепти: rutxt.ru, takprosto.cc