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Різдво у космосі: як відсвяткували астронавти на МКС

Астронавти NASA, які знаходяться на МКС відсвяткували Католицьке Різдво, поспілкувавшись з рідними та відкривши подарунки.

Різдво на МКС

Про святкування написав астронавт Mark T. Vande Hei у Twitter.

На МКС вже сформувалася особлива традиція: обов’язково роблять фото та готують їжу у космосі. Хоча вона виходить зневоднена і не дуже корисна для здоров’я членів екіпажу, астронавтам подобається це робити.

Наразі на борту космічної станції знаходиться шестеро осіб і дві команди.

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До слова, 25 грудня католицький світ святкував Різдво Христове. Цей день більшість знаменитостей провели в родинному колі.

Фото: Mark T. Vande Hei

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