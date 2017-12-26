Східний гороскоп на 2018 рік

З 16 лютого 2018 року у права господині вступить жовтий земляний Собака. Яким цей рік буде для представників східного гороскопу – у матеріалі Фактів ICTV.

Цей рік обіцяє пройти під егідою справедливості. Тому чим вищі моральні якості у людини, тим більше подарунків долі вона отримає.

Гороскоп публікує СТБ.

Щур

У 2018 році Щурам потрібно продуктивно зайнятися справами, щоб отримати хороший результат. Вас чекає великий успіх, якщо ви будете чітко йти до поставленої мети.

Жовтий земляний Собака подарує вам у цьому році вірних друзів, які підтримають у всьому.

Здоров’я Щурів стане набагато кращим, серйозних хвороб не буде. На початку року будьте обережні з грошима, намагайтеся не давати у борг великі суми. Фінансову стабільність знайдете до осені.

Бик

Бика у 2018 році захопить низка несподіваних подій. Вам потрібно буде стримувати упертість і гордість. Постарайтеся піти у відпустку у середині року, щоб уникнути конфліктів на роботі і поправити здоров’я. Після цього ви зможете стрімко піднятися по кар’єрних сходах і поліпшити тим самим своє фінансове становище.

Наприкінці року Бики отримають велику суму грошей. До того ж, ви зможете нарешті зайнятися творчістю і особистим життям.

Тигр

У рік жовтого земляного Собаки Тигр стане більш поступливим, спокійним і добрим. Ваш авторитет значно зросте, а професійні якості будуть оцінені.

У результаті цього вас чекає кар’єрний ріст і фінансовий успіх. Хтось навіть вирішиться на відкриття свого бізнесу, адже ваша сміливість і цілеспрямованість цьому сприяють.

У сімейному житті у Тигрів все стабільно, хоча деяких чекатиме поповнення. Наприкінці року зверніть увагу на своє здоров’я, щоб уникнути проблем у майбутньому. Загалом, рік для Тигра буде спокійним і безконфліктним.

Кролик (Кіт)

Кроликів (Котів) чекає дуже вдалий 2018 рік. З вами будуть часто радитися і звертатися за допомогою, а від цього підвищиться ваш авторитет і розшириться коло спілкування.

Якщо ви проявите чесність, яка так важлива для Собаки, то всі ваші справи завершаться успішно. Також вас чекатиме успішна кар’єра і збільшення фінансів.

В особистому житті ви побудуєте гармонійні відносини, які можуть закінчитися весіллям. Займіться своїм здоров’ям, особливо важливо уникати переохолоджень.

Дракон

Драконів чекає насичений і цікавий рік: безліч подій не дадуть вам нудьгувати. Ви опинитеся у центрі уваги, знайдете нових друзів або ж налагодите відносини з тими, з ким давно не спілкувалися. Творчі Дракони проявлять весь свій талант і зможуть прославитися, а ділові представники отримають підвищення.

Уже навесні ваші доходи почнуть стрімко зростати, але рекомендуємо відкласти ці кошти для великої покупки.

У подружньому житті будьте поступливі, щоб уникнути розбіжностей, а у другій половині року у вас вже будуть ідеальні стосунки. Якщо ви вчасно займетеся здоров’ям, то ніяких проблем не буде.

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Змія

В цілому, Змій чекає сприятливий рік (за умови вашої чесності і відкритості). Якщо ви будете ласкаві і порядні, то Собака вас винагородить і подарує багато приємних сюрпризів.

Деякі Змії зможуть відкрити в собі нові таланти. Собака обіцяє вам міцні подружні стосунки, економічне зростання і кар’єрний ріст. Наприкінці року самотні представники цього знаку зустрінуть свою пару.

Займіться профілактикою здоров’я: налагодьте режим сну і харчування, займіться спортом.

Кінь

У 2018 році Коні будуть багато подорожувати і нарешті відвідають ті місця, про які давно мріяли. Вас чекає багато цікавих знайомств і доленосна зустріч з коханим.

Нові любовні відносини з великою ймовірністю переростуть у спільне життя. Також Коні серйозно займуться своєю роботою і доб’ються великого успіху.

Влітку східний гороскоп рекомендує зробити ремонт житла, а після цього поїхати у відпустку на море. Щоб здоров’я вас не турбувало, не відкладайте візит до лікаря.

Вівця (Коза)

За східним гороскопом, у Овець (Кіз) 2018 рік пройде дуже вдало, причому для цього вам не потрібно буде докладати особливих зусиль. Ви зможете реалізувати всі свої ідеї і відкрити власний бізнес, який, до слова, буде успішним.

Самотні Вівці будуть захоплені новим обранцем, а сімейні відродять романтику у відносинах.

Якщо ви найманий співробітник, то чекайте великого прибутку від своїх проектів. Рекомендуємо відкласти частину доходу у банк, тоді вас не торкнуться фінансові труднощі у другій половині року.

Мавпа

2018 рік стане хорошим періодом для навчання Мавп і відкриття нової справи. Творчі особистості доб’ються слави і визнання, а також отримають чималий прибуток.

Ділові Мавпи просунуться далеко по кар’єрних сходах. Товариським представникам цього знаку рік видасться дуже спокійним, тому що зустрічей і знайомств стане менше.

Дуже важливо у рік Собаки приділяти родині багато часу, щоб близькі відчували себе потрібними.

Півень

Земляна Собака приготувала Півневі доленосні події, які повністю змінять життя. Але не лякайтеся завчасно, у результаті все закінчиться дуже добре і ви зрадієте змінам.

Вам доведеться багато часу приділяти роботі, щоб отримати бажаний прибуток. Іноді ви будете практично жити в офісі, але радує, що сімейне життя не постраждає від цього.

Підтримка і розуміння вашої половинки буде надихати вас на нові звершення. Все ж влітку потрібно дозволити собі відпочити і відправитися з родиною на море. Так ви наберетеся сил і поправити здоров’я – а значить, зможете зробити фінальний ривок у роботі.

Собака

Безумовно, 2018 рік – ваш рік у всіх розуміннях. Собакам буде щастити у будь-яких справах, особливо у тих, що стосуються кар’єри. За рахунок успішної роботи покращиться і матеріальне становище.

Самотні Собаки у середині року зможуть влаштувати особисте життя. Відносини будуть яскравими і дуже перспективними. Ви зважитеся на ремонт або розширите житло. У цих клопотах вам допоможуть всі члени сім’ї. В цілому, протягом 2018 року Собак буде супроводжувати успіх у будь-яких починаннях.

Кабан

У 2018 році Кабани зможуть розставити пріоритети і зрозуміти, що для них дійсно важливо.

Фінансове становище буде стабільним протягом всього року. Але найприбутковішим періодом стане початок весни: можливо, ви навіть зможете придбати нерухомість за рахунок отриманих коштів.

Влітку самотні Кабани зможуть влаштувати своє особисте життя: відносини будуть щасливими і можуть закінчитися весіллям. Сімейних Кабанів очікує гармонія, конфлікти зникнуть. У вашій родині буде повна довіра і взаєморозуміння.