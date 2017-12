Новий рік вже на порозі та стукає в наші двері. Тому потрібно подумати про привітання для рідних і близьких.

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Новим роком 2018.

Будь-хто зрадіє веселій СМС-ці, яка несе в собі теплі привітання з Новим роком.

Читайте: Новорічні заходи у Києві

Підійдуть навіть жартівливі СМС, так як Жовтий собака любить хорошу краплю гумору.

Хай Жовтий собака в гості зайде,

І подарунків безліч принесе:

Радість для серця і спокій душі,

Піднесений настрій для всієї сім’ї!

Вітаю з Новим роком!

***

В Україну в Новий рік,

Собака із Китаю втік,

Бо в нас є хліб і м’ясо,

Там лиш рисом годували,

Ми його всі пожалієм,

Він відразу подобріє,

Хай нас всіх охороняє,

З Новим роком всіх вітає!

***

В Новий рік нам із Китаю,

Собаку гарного прислали,

Щоби нас він не налякав,

Подарунки дарував.

Буде нас охороняти,

З Новим роком всіх вітати!

***

Мереживний танок водять сніжинки,

Оздоби вбирає красуня ялинка.

Хай свято дарує щасливі хвилини —

І серед друзів, і в колі родини!

***

Зичу сонця та світлих надій,

Миру й втіхи на кожному кроці,

Також здійснення планів і мрій

У прийдешньому Новому році!

***

У рік новий бажаємо

Всіх радостей у світі,

Здоров’я на сто років

І вам, і вашим дітям.

Любов зігріє хай серця,

Щасливі дні настануть,

А всі негоди й прикрості

Мов перший сніг розтануть!

***

Рік Новий – казковий час!

Хай здивує щастям Вас

І Собака хай дарує

Мудрість, силу і шанує!

Рік добра і рік кохання…

Тож приймайте привітання:

Будьте добрі та здорові,

Побажаємо любові,

Світла й радощів багато,

Щоб життя було, як свято!

***

Хай тобі у цьому році

Добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз,

Й в гостях, і вдома – скрізь.

Хай тобі насняться гроші

І начальники хороші.

Хай насниться найсолодше,

Й не раз, не два – щоночі.

Але щастя – хай не сниться,

А шкребе тебе по спинці.

***

Жовтий Собака

Ступив на поріг,

В двері вже гупає:

З Новим роком усіх!

***

Щоб у собачому році,

Добре спалося на боці,

Не було в житті мороки,

Їлось за обидві щоки,

Щоби все, що тобі треба,

Падало до ніг із неба,

Радості на кожнім кроці,

Щастя тобі в Новім році!

Ви вже підготували новорічні подарунки? Взагалі не дарую подарунки на Новий рік 42%, 19 votes 19 votes 42% 42%

Ще встигну купити 22%, 10 votes 10 votes 22% 22%

Все дорого, зроблю солодкі презенти 18%, 8 votes 8 votes 18% 18%

Купив ще місяць тому 18%, 8 votes 8 votes 18% 18% Всього голосів: 45 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, куди можна сходити на Новий рік 2018.