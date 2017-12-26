У які дні людей частіше тягне до сексу

Вчені з’ясували, що людей частіше тягне до сексу у святкові дні.
Під час дослідження вони проаналізували декілька мільйонів записів користувачів з 130 країн у соцмережах і пошукові запити за 10-річний період.
Як з’ясувалося, згадка про секс і пов’язаних з ним речей відчутно зростала у дні значущих свят, як світських, так і релігійних, а через дев’ять місяців спостерігалося підвищення народжуваності.
Найбільший сплеск інтересу до сексу у переддень Різдва спостерігався у країнах, де переважали мусульмани або християни.
Найбільшу увагу вчених привернув Ураза-Байрам, ісламське свято, дата якого може змінюватися.
Незважаючи на те, що у різні роки свято відзначалося у різні дні, інтерес до сексу у користувачів зростав саме до призначеного дня святкування.
Раніше передбачалося, що підвищений інтерес до сексу у людей у певні періоди часу може бути обумовлений природними факторами, наприклад, тривалістю світлого часу доби. Однак дослідження показують, що це явище носить скоріше за все культурний характер.
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До речі, раніше ми писали, чому не можна займатися сексом на Новий рік 2018.