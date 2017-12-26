Як не збанкрутіти на свята: новорічні подарунки до 300 грн

Новий рік вже зовсім близько, а значить час обирати подарунки для друзів і колег. Факти ICTV зібрали ідеї подарунків, на випадок, якщо ви шукаєте недорогі варіанти.

Факти ICTV зібрали ідеї оригінальних і недорогих подарунків, які допоможуть порадувати ваших близьких у найчарівнішу ніч у році.

Іграшка-антистрес



Оскільки саме собака – символ Нового року 2018, не бійтеся обирати подарунки цієї тематики. Як варіант – іграшка-антистрес, наповнена спеціальними силіконовими кульками-гранулами. Подарунок дуже м’який, прекрасно знімає стрес і тренує дрібну моторику.

Магнітна дошка на холодильник



Цікавий і дуже практичний подарунок, який можна знайти в різних формах. На спеціальній грифельній дошці можна залишати записи крейдою, призначати зустрічі та навіть висловлювати свої почуття.

Еколюдинка



Оригінальний сувенір, який не займає багато місця на робочому столі та водночас радує око. Голова чоловічка заповнена грунтом із насінням. За бажання в горщик можна посадити будь-яку рослину, наприклад, кактус.

Дерев’яний блокнот

Вважаєте блокнот нудним подарунком? А ось і неправда! Дерев’яна обкладинка, виготовлена ​​з цінних порід горіха, дуба, ясена, черешні та клена, виглядає вкрай незвично та солідно. А зображення собаки додасть подарунку новорічного символізму.

Авторські прикраси

Всі знають про те, що дівчата люблять різні прикраси. Особливо цінно, якщо вони будуть унікальними. Оберіть кольє, сережки або брошку ручної роботи – вони не тільки чудово доповнять святковий образ, але й подарують чарівний настрій.

Гребінь для бороди

Подарунок для справжнього бороданя! Якщо Ваш чоловік стежить за своєю бородою і приділяє їй чимало часу, порадуйте його стильним розкладним гребенем.

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Чашка-нагадування

Дуже милий і практичний подарунок! У комплекті керамічна чашка, ложка, підставка та маркер, за допомогою якого можна залишити послання або “розмалювати” чашку на свій смак. Головне – підійти до справи з фантазією!

Дерев’яна підставка для гаджета



Підставка під телефон і планшет – незамінна річ, яку сміливо можна дарувати друзям або колегам на Новий рік. Оригінальна дерев’яна підставка з петриківським розписом прикрасить будь-який робочий стіл і простір, а також нагадуватиме про українські традиції.

Настільна гра



Падаюча башта (Дженга) – чудова настільна гра для сім’ї або дружньої компанії. Розвага тренує спритність, уважність і просторове мислення, а також дарує хороший настрій.

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Фото: zozulkajewelry, podaro4ek, beridari, pixabay