Яка реальна вартість біткоіна – аналітики

Аналітики банку Morgan Stanley провели дослідження і з’ясували, наскільки виправдана поточна ціна біткоіна у $15 391.

Про це повідомляє Business Insider.

Так, експерти відзначили, що криптовалюта сильно відрізняється від золота або офіційної валюти, адже ніяк не пов’язана з процентною ставкою.

Вона більше нагадує платіжну мережу, де не стягується комісія за транзакції. Підкреслюється, що її ціна не піддається обчисленню за допомогою класичних засобів економічного аналізу.

Крім того, сам біткоін може коштувати нуль доларів, а його реальна “вага” визначається виключно ступенем затребуваності розрахункової системи.

– Якщо ніхто не використовуватиме технологію для оплати, його цінність буде нульовою, – вважає глава команди експертів Джеймс Фосетт.

Аналітики вважають, середня величина транзакцій у біткоіна за добу становить близько трьох мільярдів доларів. При цьому на валютному ринку обсяг торгів перевищує п’ять трильйонів.

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