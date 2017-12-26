Які потрясіння чекають світ у 2018 році – прогноз Павла Глоби

Рік жовтого земляного Собаки обійдеться без апокаліпсису і моторошних потрясінь. Однак відбуватиметься “дуже багато конфронтацій – судових процесів, які викличуть світовий резонанс”.

Такий прогноз на 2018 рік склав астролог Павло Глоба.

Він відзначив, що у прийдешньому році можливий “шквал жорсткої критики, чорного піару”.

– Створення спілок, альянсів, корпорацій і опозицій – головний тренд року, – сказав він, передає Life.ru.

У цілому 2018 рік, за словами астролога, невійськовий, нереволюційний.

– Ми живемо без апокаліпсису і моторошних страшних потрясінь, це цілком оптимістичний прогноз, – запевнив він журналістів.

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До речі, раніше ми публікували прогноз на 2018 рік від ясновидиці Ванги.