Зустріч нового року не тільки приємна, але і хвилююча подія, адже всім відома мудрість “як зустрінеш, так його і проведеш”. Щоб ваше свято вдалося на всі 100%, а наступний рік приносив тільки радість, Факти ICTV підготували 5 головних помилок зустрічі Нового 2018 року.

Не надягайте яскраві наряди

Астрологи зазначають, що Собака не любить занадто яскраві і пишні наряди, тому одяг повинен відрізнятися стриманістю у всьому – у формі, відтінках тощо. Категорично забороняється одяг з тигровими і леопардовими принтами, а також зображенням котів.

Найкраще підійде одяг класичного стилю. Що стосується кольорової гамми, то це повинні бути коричневі і жовті тони.

До речі, ми робили для вас добірку новорічних образів, як для жінок, так і для чоловіків.

Не святкуйте на самоті

Оскільки символ року – тварина доброзичлива, у новорічну ніч ні в якому разі не можна сидіти на самоті. Можна піти у гості, а можна покликати друзів, знайомих і родичів до себе. Крім того, відмінним варіантом стане святкування Нового року у кафе або ресторані з шоу-програмою, танцями, салютом.

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Поменше овочів, більше м’яса

Астрологи рекомендують обов’язково врахувати деталь – всі страви на святковому столі повинні бути не тільки ситними, але і красиво оформленими.

Крім того, стіл бажано сервірувати тарілками із золотим обрамленням. Не забудьте поставити на стіл бутерброди з ковбасою, м’ясні рулети. Взагалі, на стравах з м’яса можна не економити, адже Собака любить свинячі ребра, шашлик, курячі крильця.

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Не залишайте собаку голодним

Якщо у вашому будинку живе собака, не забудьте порадувати її ласощами у новорічну ніч. Голодна тварина сильно засмутить господиню 2018 року, і вже наступного року у вас буде багато неприємностей.

Навіть, якщо у новорічну ніч собака поводиться не дуже добре, його не можна лаяти, а тим більше бити за це. У цьому випадку нова покровителька затаїть на вас злість, і 2018 рік для вашої родини буде неспокійним.

Не налягайте на спиртне

До алкоголю будь-яка собака ставиться вкрай негативно, і може навіть вкусити п’яного гостя. Будьте обережні, знайте міру. Ніхто не говорить про сухий закон, але від великого прийому спиртовмісних напоїв краще відмовитися.

Також ми зібрали для вас головні прикмети зустрічі Нового 2018 року:

не можна зустрічати Новий рік з порожніми кишенями – весь рік будете жебракувати;

на Новий рік не можна загадувати бажання з часткою “не”. Наприклад, замість “не бути бідним” загадайте “бути багатим”;

не слід зустрічати це свято в жіночій компанії. Якщо вийшло так, що за столом одні дами, зустрівши Новий рік, обов’язково сходіть привітати сусідів;

на стіл у новорічну ніч не можна ставити раків, крабів або омарів. Ці тварини мають властивість здавати задки, а значить старі проблеми у новому році не вдасться вирішити;

не рекомендується сваритися та згадувати минулі образи.

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До речі, раніше ми писали, що не можна дарувати на Новий рік 2018.