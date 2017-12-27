8 ігор для Нового року

Шампанське та ошатна ялинка – неодмінні атрибути новорічного свята. Щоб зробити атмосферу більш веселою і невимушеною, пропонуємо вам кілька ігор для компанії. Нудьгувати не буде ніхто!

Перевертиш

Гра, в якій всі назви передачі, книги або вірша замінюють антонімами. Гості діляться на дві команди, а ведучий загадує “перевертиш”. Перемагає команда, яка швидше відгадає якомога більше значень.

Вгадай, хто ти?

На заздалегідь заготовлених аркушах потрібно написати персонажів і місце, де вони знаходяться. Наприклад, “директор у літаку”. Ведучий викликає одного гравця і садить його на стілець спиною до інших. На спину учаснику прикріплюють листок із персонажем (так щоб він не бачив напис). Далі ведучий та інші учасники ставлять навідні запитання: Де ти зараз? Що ти там робиш? Як ти туди потрапив? Хто поряд з тобою? Хто ти?

Коли гравець відповідає невпопад, а всі гості бачать його персонажа, виходить дуже весело.

Квест

Господарі вечора заздалегідь готують мішок із подарунками і завдання-загадки. Мішок надійно ховають. Гості діляться на дві команди, і ведучий дає першу підказку-завдання. Коли учасники з ним впораються, отримують ключ до наступного. Завдання можуть бути різними, розраховані на кмітливість. Команда, яка першою дісталася до мішка, вибирає з нього подарунки першою.

Штрихи до портрета

Гравців кожної команди (не менше 4-х осіб) ставлять в ряд, потилицею один до одного. Перед першими гравцями в колонах кладуть аркуш паперу та ручку. Учасникам, які стоять останніми в колоні, ведучий показує картинку з простим зображенням. Завдання гравця – намалювати її рукою на спині у того, хто стоїть попереду. Наступний учасник намагається зрозуміти малюнок і зображує цю ж картину на спині наступного. Учасники, які стоять у колоні першими, малюють на папері. Виграє команда, чий малюнок хоча б трошки нагадує оригінал.

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Історія

Один учасник виходить з кімнати, в той час як інші гості придумують історію у його відсутність. Коли учасник повертається, йому потрібно відновити події історії, ставлячи запитання, на які можна відповідати “так”, “ні”, “не знаю”. Однак після того як ведучий йде, учасники домовляються про додаткові умови гри:

Якщо запитання ведучого закінчується на голосну літеру — всі відповідають так

Якщо на приголосну — відповідають ні

Якщо на ь, ъ, ы — відповідають не знаю

Історії виходять дуже смішними, тому гарний настрій компанії гарантовано.

Новорічні обіцянки

Кожен із гостей складає свій список новорічних обіцянок, потім їх перемішують. Ведучий пропонує кожному гостю по черзі витягнути папірець, зачитати вголос і вгадати, кому він належить. Аби було веселіше, не обов’язково писати у список всю правду.

Казка

Всі учасники, крім одного, виходять з кімнати. Той, хто залишився, отримує текст і намагається пояснити його без слів наступному гостю (в кімнату вони заходять по одному). Головна умова гри – щоб кожен наступний гравець бачив пояснення лише попереднього учасника. В кінці конкурсу учасники у зворотному порядку розповідають те, що показали та зрозуміли.

Що робити, якщо

Ведучий вибирає жартівливе запитання, яке починається фразою Що робити, якщо. Учасники по колу пропонують найбільш нестандартні варіанти. Той, хто не може придумати варіант, стає ведучим і міняє питання.

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