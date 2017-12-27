Алкоголь на Новий рік 2018: що пити та як не потрапити на підробку

Враховуючи вподобання та ціновий діапазон, журналісти Фактів тижня придбали три пляшки напівсолодкого: одну за 80 гривень, другу за 150, третю за 300 і віднесли до лабораторії.

Експерти досліджували напої українського, молдовського та італійського виробників.



– На жаль, нас засмутив наш вітчизняний продукт. За всіма вимогами повинна з’являтися піна, і вона повинна бути стійка якийсь час, піна тут з’являється відразу ж і зникає в один момент, як у лимонаді. Далі ще гірше. Порожній букет і смак просто солодкий, – говорить Тамара Назаренко, завідуюча хіміко-аналітичною лабораторією.

Перший висновок і порада від експертів: у вас менше шансів купити підробку, якщо ви полюбляєте брют.

Друга порада: не думайте, що дорожче – це завжди краще. Різниці між напоями, що коштують 150 і 300 майже немає.

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Сомельє за якістю поставив на перше місце грузинське ігристе за 150 гривень, на друге італійське за 300 і на третє українське за 80.

Висновок очевидний – не купуйте найдешевше, але і не переплачуйте, сподіваючись, що чим дорожче, тим краще. Наші експерименти продемонстрували: якісне ігристе можна купити за 120-150 гривень за пляшку. І воно не обов’язково має бути із Франції.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що пити на Новий рік 2018 або чим замінити шампанське.