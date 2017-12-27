2018 рік уже на порозі і всіх, звичайно, хвилює питання, яким він буде у фінансовій сфері. Хто збагатиться у наступному році – в ексклюзивному гороскопі Фактів ICTV.

Загальний гороскоп склала астролог Марина Соколова. Прогноз базується на положенні Сонця у знаку зодіака (з урахуванням впливу на нього транзитних планет), без урахування всіх інших точок гороскопу, тому показує те, загальне, яке актуально для кожного знаку, незалежно від віку людини.

Гороскоп для Овнів

Для фінансового комфорту доведеться вирішувати завдання, пов’язані з головними життєвими цілями, професійною діяльністю, соціальним статусом. Не відступайте від відповідальності, прислухайтеся до порад старших як за віком, так і за посадою.

Рік напружений, відпочивати не вийде, потрібна максимальна дисципліна, потрібно буде приймати рішення у жорстких умовах. Будьте уважні, інакше можете втратити багато з того, що було створено у попередні роки.

Якщо проявите максимальну активність, і зосередитеся на найзначнішій для вас цілі, то 2018 стане одним з найбільш важливих у вашому житті, зможете закласти фінансовий фундамент і наблизитися до досягнення довгострокових цілей. Реалізуєте свої проекти і вже наприкінці року відчуєте себе задоволеними.

Гороскоп для Тельців

Навіть найскладніші і значні проекти, пов’язані з фінансовою сферою, набуттям досвіду і статусу, будуть досяжні у цьому році. Головне – контролювати ситуацію, оскільки вже влітку 2018 представники цього знаку зіткнуться з несподіваними обставинами, потрібно буде приймати неординарні рішення і реагувати на швидко мінливі події, особливо у фінансовій сфері.

Не переоцінюйте свої реальні можливості, гроші швидко і легко не вийде отримати. Діючи за старою схемою, без докладання зусиль і нових підходів, у підсумку можете відчути розчарування. Фінансові питання із зарубіжними партнерами не принесуть задоволення, тому більш корисним буде взаємодіяти з партнерами по бізнесу у своїй країні.

Гороскоп для Близнюків

У Близнюків у 2018 році нейтральне положення у фінансовій сфері, без особливих змін, різких перепадів не очікується. Ніхто не буде вам допомагати, але і ніхто не буде вам особливо заважати.

Буде складно прийняти рішення з тих питань, які стосуються фінансових відносин, але потрібно починати бути самостійними і покладатися на себе. У будь-якому випадку, не безпосередньо, а через інших людей, через ситуації і обставини, необхідно буде трансформувати власні переконання, навчитися відповідальності, причому, вчитися ви будете на помилках інших.

Все буде рівно і гладко, у більшій мірі, але до кінця року потрібно буде “здавати іспит” і від того, як ви прожили 2018 рік і які уроки засвоїли, сформується ваш фінансовий тил.

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Гороскоп для Раків

Події пов’язані з одного боку, з родиною і домом, а, з іншого боку, з необхідністю врівноважити цю сферу з соціумом, кар’єрою, навчитися приймати зовнішню реальність такою, яка вона є, а не перекладати все у внутрішню незадоволеність.

Можливо, всі заощадження доведеться пустити у справу, яка спочатку потребуватиме вкладень і здатності мислити креативно, а вже потім приноситиме прибуток. Фінансова стабільність буде, яка, у свою чергу, принесе і психологічний комфорт для всієї родини. Важливо у 2018 році навчитися адекватно реагувати на зовнішні події. Перепони, з якими доведеться зіткнутися протягом року, не повинні стати бар’єром між вами й іншими людьми.

Гороскоп для Левів

Триває період оновлень, а наприкінці року, отримаєте хороший фінансовий результат, для зміцнення якого доведеться повернутися до витоків справ і доопрацювати їх. Левам протягом року можуть надаватися несподівані можливості, несподівані виклики, якісь пропозиції, які потрібно з вдячністю приймати. Варто не боятися експериментувати, сміливо використовувати всі шанси і можливості.

Чутливість притупляється, бажання задовольнити своє его особливо велике. Якщо не підготуватися як слід до цього періоду, то можете втратити все досягнуте. Слідкуйте за своїми висловлюваннями на людях. Краще не підписуйте важливих документів, особливо тих, які стосуються грошей, у поїздках – вірогідні різні неприємності. Ви будете дуже помітні у цей період, від ваших дій буде залежати ваша репутація і фінансовий добробут.

Гороскоп для Дів

Відчуєте на собі конструктивний вплив Сатурну і необхідність наведення порядку у своєму житті. Але відбуватися це буде більш-менш комфортно. Результатом буде те, що протягом цього року представникам цих знаків вдасться отримати бажаний фінансовий результат – підвищення на роботі, розвиток бізнесу, повернення боргів. Купівля житла, вкладення грошей, особливо сприятливі у цьому році. Загалом вам вдасться вирішити всі фінансові труднощі.

При всьому зовнішньому благополуччі, питання духовного розвитку не повинні відходити на другий план, оскільки від цього залежить ваш особистісний ріст, а значить, – фінансовий успіх. Тут завданням є розуміння й іноді смиренність, а не дія навпровстець. Можливості будуть, але не проявляйте тиск і користуйтеся своєю силою і впливом тільки на свою користь.

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Гороскоп для Терезів

Представники цього знаку, можливо, зустрінуться з якимись несподіваними перешкодами, вимогами. Потрібно згрупуватися і подолати труднощі, що виникають, щоб фінансова сфера життя не дала тріщину, і ці зміни не стали неконтрольованими. Ви відчуватимите гостру необхідність завершувати якісь минулі проекти і справи. При цьому потрібно буде встигати закладати фундамент і основи нових життєвих конструкцій.

Зовнішні обставини сприятимуть зміні соціального статусу, кар’єри, фінансової сфери життя. Все те, з чим ви асоціювали надійність і стійкість починає різко і кардинально трансформуватися. Складний рік, але якщо ви володієте внутрішньою силою (духовною), то ви зможете зробити вірні висновки і вже наприкінці року відчуєте поліпшення, напружена ситуація з фінансами поступово піде з вашого життя.

Гороскоп для Скорпіонів

Для Скорпіонів у першій половині року справи у фінансовому плані йтимуть чудово. Можливо, саме у цьому році ви отримаєте ті знання, які будуть необхідні для просування. Можливо, ви почнете у професійній діяльності використовувати знання і досвід, отримані раніше, і вже наприкінці 2018 обставини будуть створювати умови, щоб починати застосовувати їх на практиці.

Направляйте весь отриманий прибуток на розширення бізнесу і рекламу, тоді ваш проект буде розвиватися швидше. Важливо утриматися від марнотратства в особистих цілях. У цілому, рік буде стабільним у фінансовому плані, наприкінці якого, все ж, доведеться дуже насичено попрацювати, щоб не опуститися за рівнем фінансового благополуччя.

Гороскоп для Стрільців

Цього року Стрільцям стане набагато легше, є час і про відпочинок подумати. У попередні 3 роки ви пройшли серйозне життєве загартування, рівень ваших внутрішніх ресурсів значно зріс. У фінансових справах все приходить у норму, є можливість закласти основи фінансової і матеріальної стабільності на тривалий період.

Працюйте над вдосконаленням своїх здібностей, займайтеся пошуком можливостей для їх практичного застосування. Ви зможете більш чітко розставити пріоритети у своєму житті і значно поліпшити його якість. Наприкінці 2018 року ви, нарешті, будете задоволені своїм фінансовим становищем.

У вас з’являться покровителі, вам будуть допомагати, але не розслабляйтеся, Юпітер вийде зі Стрільця, а те наскільки ви змогли скористатися сприятливим періодом, залежить ваше фінансове благополуччя на найближчі 12 років.

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Гороскоп для Козерогів

Ви будете отримувати цікаві, і головне, вигідні пропозиції від ділових партнерів, кар’єрний ріст, фінансові та професійні успіхи будуть давати вам відчуття щастя і комфорту. У найближчий рік тиск зовнішніх рамок, соціальних вимог буде зростати, а особисті переконання будуть втілюватися у нових справах і підходах до вже працюючих проектів. На тлі такої зайнятості, є ймовірність того, що ви можете втратити для себе дійсно щось важливе, сімейне, душевне, про що, згодом, будете шкодувати.

У 2018 починається період непростої і дуже серйозної внутрішньої роботи, у вас будуть можливості заново побудувати свою внутрішню реальність, розставити пріоритети, знайти внутрішній стрижень, відкоригувати свою долю. Від вас вимагається максимальна увага до питань здоров’я, оскільки гонитва за грошима і посадами, у першу чергу, негативно відбивається на цю сферу життя. Важливо навчитися дотримуватися балансу.

Гороскоп для Водоліїв

Для здобуття фінансового благополуччя необхідно відмовитися від відпрацьованого, популярного, бюрократичного підходу до справ. Вам не потрібно прагнути бути лідером, побачивши у вас кращі якості, колектив і так піде за вами. Ви повинні бути вільною творчою людиною, цілісною особистістю. Правильно розподіляйте доходи і не залазьте у борги, не беріть кредити, а краще шукайте нові джерела заробітку.

Обставини 2018 року дозволять, нарешті, адекватно застосувати ваш інтелект і кмітливість, креативність і неординарність. Ви почнете заробляти і зможете накопичувати, починається більш спокійне і помірковане життя.

Зберегти вашу фінансову стабільність допоможуть друзі і однодумці. У цей період краще зайнятися соціальним життям, а фінансові питання вирішаться самі собою, не варто витрачати всю свою енергію на накопичення грошей.

Гороскоп для Риб

Плани на майбутнє проходять жорстку перевірку, за результатами якої, нежиттєздатні й ілюзорні зникнуть, а найбільш конкретні і певні, почнуть втілюватися у реальність. Ваш фінансовий, професійний, соціальний успіх напряму залежатиме від того, наскільки ви будете готові діяти і застосовувати нововведення і передові тенденції у роботі, проявляти адекватну активність, з можливістю виходу за межі колишніх стандартів мислення і поведінки.

Від вас вимагається більше самостійності і незалежності у соціальній діяльності, тільки такий підхід до справ дозволить забезпечити собі фінансовий і матеріальний комфорт. Не витрачайте сили і творчу енергію, керуючись чужими авторитетами і правилами в умовах їх структур.

У цілому, вдалий рік у фінансовому плані, ви зможете інвестувати у цікавий проект, який принесе додатковий прибуток. Головне, у цьому випадку – добре вивчити всі деталі бізнес-плану і вкладати тільки власні гроші.