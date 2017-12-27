Новий рік 2018 вже зовсім близько. Ми зібрали для вас рецепти коктейлів, які додадуть чар святу та зроблять новорічну ніч незабутньою.

Символом Нового 2018 року стане Жовтий земляний собака. Щоб привернути увагу та заслужити його прихильність, застілля потрібно організувати з розмахом. Пам’ятайте, що Собака на дух не переносить п’яних, тому варто дотримуватися помірності у вживанні алкоголю.

Традиційно зі спиртного на новорічному столі повинні бути шампанське, горілка та коньяк, але пити їх потрібно з розумом. Родзинкою свята стануть яскраві та кольорові, а також не надто міцні коктейлі.

Грейпфрутовий белліні

Грейпфрутовий сік— 300 мл

Сухе шампанське— 1 пл.

Малина

Цедра грейпфрута

На дно келиха налийте 75 мл грейпфрутового соку, потім доверху наповніть келих шампанським. Прикрасьте коктейль грейпфрутовою стружкою і ягідкою малини на шпажці. Готовий напій подавайте одразу.

Мімоза

Апельсиновий сік – 40 мл

Охолоджене шампанське – 60 мл

В охолоджений фужер налити апельсиновий сік і додати холодне шампанське.

Зелені вогники

Вермут (десертний світлий) — 100 мл

Горілка — 40 мл

Лікер (ківі) — 40 мл

Ківі — 40 г

Лід

Очистіть ківі та наріжте його кубиками. На дно келиха укладіть шматочки ківі та лід. Всі рідкі компоненти коктейля змішайте в шейкері, а потім розлийте в келих із льодом і ківі. Прикрасьте напій кружечками ківі.

Безалкогольне шампанське

Вода – 1 л

Мед – 150 г

Цукор – 150 г

Лавровий лист – 2 шт

Кориця, гвоздика, кардамон, імбир, мускатний горіх – 5 гр

Воду закип’ятити, додати прянощі, мед, цукор і варити ще 10-15 хвилин. Дати настоятися, розлити по пляшках, додати в кожну кілька родзинок, щільно закупорити та прибрати в холодильник настоюватися.

Полунична фантазія

Полуниця — 12 шт

Ожина — 5 шт

Шампанське — 1 пл.

Цукор — 50 г

Лід

Помийте ягоди, очистіть від листочків і помістіть їх у блендер із цукром і льодом. Потім з’єднайте всі ці інгредієнти в пюре та залийте шампанським. Розлийте коктейль порційно по келихах і прикрасьте цілими ягідками.

Лимонний коктейль

Лимонний джем— 1 ст. л.

Свіжа м’ята

Вода газована— 120 мл

Горілка — 50 мл

Лід

Покладіть у стакан столову ложку джему та кілька листочків м’яти. Потім налийте горілку, добре помніть і змішайте. Процідіть цей “сироп”, прибираючи листя і м’якоть. Після – додайте холодну газовану воду (кількість залежить від бажаної міцності) і лід. Прикрасьте напій гілочкою м’яти.

Фентезі

Коньяк – 60 г

Лікер – 25 г

Цукор – 1 кубик

Цукрова пудра – 10 гр

Лимон – 1 шт

Келих для коктейлю підготуйте заздалегідь, його необхідно підігріти. Потім всипте в келих цукрову пудру та акуратно влийте коньяк. Додайте лікер, а зверху покладіть тонку скибочку лимона. Додайте трохи окропу. На келиху встановіть чайну ложку, покладіть в неї кубик цукру, полийте його коньяком і підпаліть.

Вогняний дракон

Абсент – 40 г

Коньяк – 20 г

Холодний капучино – 50 г

Цукор

Абсент налийте у келих для коньяку, а капучіно – вилийте в склянку. Келих з абсентом боком укладіть на склянку з капучино, додайте трохи цукру та підпаліть. Повертайте келих акуратно: цукор повинен розплавитися, а скло рівномірно прогрітися. Слідкуйте за тим, щоб келих не лопнув. Потім гарячий абсент влийте у склянку з капучино та накрийте блюдцем, щоб полум’я згасло. Напій готовий до подачі.

Новорічна гірлянда

Горілка – 50 мл

Лікер Малібу – 30 мл

Лікер Блю кюрасао – 20 мл

Сироп Гренадін – 20 мл

Апельсиновий сік – 150 мл

Лід

Покладіть у келих лід. Влийте Гренадін, а зверху дуже акуратно налийте апельсиновий сік. Він має «лягти» шаром на сироп. У шейкер покладіть трохи льоду, потім влийте горілку, Малібу і Блю кюрасао. Ретельно збовтуйте суміш протягом 5 секунд. Потім відфільтруйте напій і влийте в келих верхній синій шар. Перед подачею можна прикрасити коктейль апельсином або вишенькою.

Різдвяний пряник

Вершковий лікер – 100 мл

Молоко – 200 мл

Кавовий лікер – 30 мл

Ванілін

Імбирне печиво – 2 шт

Лід

Коричневий цукор

Змішайте кавовий і вершковий лікери, а також молоко і ванілін в шейкері з льодом. Перелийте напій у заздалегідь охолоджені келихи для мартіні. Гарніром до коктейлю стане маленьке імбирне печиво.

Новорічна сангрія

Вино (сухе чи напівсолодке)— 700 мл

Персики — 3 шт

Лимон — 1 шт

Яблуко — 1 шт

Лайм — 1 шт

М’ята — 4 гілочки

Мед — 4 ст. л.

Залийте м’яту невеликою кількістю меду, помістіть суміш у графин. Яблуко поріжте на шматочки і видаліть насіння. Лимон, персики і лайм наріжте півкільцями. Потім помістіть фрукти у графин і додайте вино, акуратно перемішуючи. Залиште напій настоюватися у прохолодному місці приблизно 5 годин. Потім розлийте сангрію по келихах і прикрасьте коктейль м’ятою і шматочками лимона. Додайте лід.

Айсберг

Вершкове морозиво – 100 г

Молоко – 120 г

Сироп (вишня) – 20 г

Яєчний жовток – 1 шт

Охолодіть молоко, потім додайте в нього вишневий сироп, сирий яєчний жовток і 2 ст. ложки морозива. Збивайте суміш міксером протягом 2 хвилин так, щоб вона добре спінилась. Перелийте в келих. Залишки морозива помніть виделкою і обережно додайте в коктейль.

Подібний напій можна приготувати зі смаком полуниці або малини.

Фруктово-імбирний ель

Яблуко — 1 шт

Апельсин — 1 шт

Лимон — 1 шт

Гвоздика — 20 шт

Свіжий імбир – шматочок 7 см

Цукор світло-коричневий — 30 г

Газований напій (тонік) — 375 мл

Розігрійте духовку до 200 градусів. Увіткніть гвоздички в шкірку лимона і апельсина. Яблуко надріжте по колу. Спечіть фрукти в духовці протягом 25 хвилин. Очистіть і розімніть в пюре яблуко, розріжте апельсин і лимон. Імбир натріть на тертці. У мисці змішайте фрукти, імбир і цукор. Потім додайте 300 мл киплячої води. Розімніть фрукти ложкою, накрийте і залиште на годину. Після цього процідіть суміш у глечик з колотим льодом, видавлюючи ложкою сік із м’якоті фруктів. Додати газовану воду. Прикрасьте напій апельсиновою скоринкою з гвоздикою.

Брук Шилдс

Апельсиновий сік – 50 мл

Лимонний сік – 25 мл

Сік лайма

Лід

Гренадін

Імбирний ель

Вишня

Заповніть шейкер на 2/3 льодом. Додайте 50 мл апельсинового соку та 25 мл лимонного соку. Потім влийте в шейкер кілька крапель соку лайма, струсніть і перелийте суміш у високий келих. Додайте в напій трохи гренадину, долийте імбирний ель. Прикрасьте коктейль вишенькою.

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І наостанок кілька простих ідей, аби прикрасити ваші напої:

До речі, чудовим доповненням до новорічного столу стануть оригінальні та смачні салати.