Новий рік завжди асоціюється з салатом олів’є і легким ігристим шампанським.

Саме шампанське – коронний напій, який ми щасливо п’ємо під привітання президента і бій курантів.

Чому так склалося? Однозначної думки не існує. Однак, багато сучасних дослідників схиляються до того, що це вдалий піар хід, вдала ідея, доповнена висококласною рекламною історією.

Історія шампанського

Шампанському в сучасному його вигляді — прозорий напій зі срібними бульбашками — приблизно 250 років.

За багатьма історичними даними, перше шампанське, або, скоріше, ігристе вино, було вироблено в 16 столітті. Приписують першість у виготовленні ченцеві будинку П’єру Періньону: він перший помітив сріблясті бульбашки в пляшках з вином і став спеціально культивувати і виробляти ігристе вино. Але, на жаль, вино виходило каламутним і, на дні завжди був осад. З цією проблемою у виробництві шампанських вин змогла впоратися жінка, незабутня вдова Кліко. Отримавши у спадок від чоловіка виноградники і невелике підприємство по виробництву ігристих вин, вдова винайшла метод, що рятує шампанське від осаду і каламутності.

Читайте: Новий рік 2018: скільки українці витратять на стіл, подарунки і розваги

Незважаючи на те, що велика частина людей все ж не представляють свій стіл в Новий рік без шампанського, все ж, є й ті, хто його не любить. Комусь газований напій протипоказаний за станом здоров’я. А хтось і зовсім не п’є спиртне.

Саме для вас Факти ICTV знайшли альтернативу, і склали список напоїв, які можуть замінити шампанське на новорічному столі.

Пиво

Виробники пива зробили все можливе і неможливе, щоб будь-яке свято просто не можна було уявити без цього напою. Сьогодні існують найрізноманітніші сорти пива на будь-який смак. Ви можете замінити шампанське, як класичним пивом, так і солодким пивом. А фігурні пляшки, банки та бочки стануть родзинкою і головною прикрасою вашого столу.

Сидр

Сидр прекрасна заміна шампанському. Напій, одержуваний шляхом бродіння соку сидрових яблук, набагато легше і приємніше на смак. До того ж – у вас точно не буде боліти голова на наступний день. Якщо ви не любите аромат яблука, сучасні виробники з радістю запропонують заміну: слива, вишня, персик, абрикос, груша та інші смаки напою продаються на вітринах супермаркетів.

Дитяче шампанське

Якщо з будь-якої причини вам не можна спиртне, замініть його лимонадом, газованою водою або дитячим шампанським. Також можете віддати перевагу компоту або соку, особливо, якщо це натуральний продукт, зроблений самостійно.

Мартіні або вино

Не хочете ставити на стіл газовані напої – замініть їх сухим холодним вином, або приємним, солодким мартіні. Особливого шарму напою мартіні додасть оливка, опущена всередину і лимончик на келиху. Також можете додати лід. Напій стане холоднішим і менш солодким.

Лікер

Лікер – напій, міцність якого коливається в межах від 10 до 40%. Він може бути солодким і легким, а може бути міцним, насиченим і ароматним. Відмінна заміна шампанському.

Замінити шампанське на новорічному столі може абсолютно будь-який напій. Якщо ви любите коньяк – беріть коньяк. Можете віддати перевагу коктейлям або гарячим напоям.

Раніше Факти ICTV зібрали багато оригінальних і простих рецептів салатів, які стануть прикрасою столу і зроблять зустріч року Жовтого земляного собаки по-справжньому яскравою.