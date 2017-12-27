Скільки коштує весілля і на чому заощадити

Плануючи торжество, молодята повинні мати уявлення про головні статті витрат, щоб скласти приблизний бюджет весілля і зрозуміти – на що вистачить грошей.

Що входить в бюджет весілля?

Незалежно від формату торжества – це вечеря у вузькому сімейному колі, вечірка з близькими друзями чи великий бенкет за участі зірок – бюджет весілля можна умовно розділити на три блоки:

бенкет – їжа та напої для гостей, саме місце проведення весільного застілля;

– їжа та напої для гостей, саме місце проведення весільного застілля; послуги – фотограф, відеооператор, тамада, музика, торт, технічне оснащення та декор, виступ артистів, зірки, транспорт і житло для гостей, поліграфія та багато іншого;

– фотограф, відеооператор, тамада, музика, торт, технічне оснащення та декор, виступ артистів, зірки, транспорт і житло для гостей, поліграфія та багато іншого; особисті витрати – сукня нареченої, костюм нареченого, макіяж, зачіска, обручка тощо.

Вибір формату весілля, безумовно, залежить від ваших побажань, від кількості гостей і фінансових можливостей.

Місце проведення бенкету

Це один з найвитратніших пунктів у весільному бюджеті. Про вибір ресторану ми докладно писали у попередньому матеріалі, а також про те, які послуги включає весільний бенкет.

Зупинимося на вартості. Отже, середня вартість весільного меню в Києві варіює від 1 000 до 3 000 грн за людину. Зрозуміло, що тут враховується рівень ресторану, наповненість меню та інші моменти.

До речі, іноді оренда місця для організації весільного бенкету оплачується додатково. Це особливо актуально, якщо ви хочете провести торжество не в ресторані, а в якомусь незвичайному місці. Ціни – від 10 000 до 150 000 грн.

Фото і відео

На цьому економити не можна, тому що від вибору фотографа і відеооператора залежить ваша пам’ять на довгі роки.

Хороший весільний фотограф коштує близько 25 000 грн за 12 годин роботи.

Якісна відеозйомка з монтажем фільму обійдеться приблизно у 40 000 грн і вище.

До речі, якщо ви захочете фотосесію в особливому місці, за його оренду доведеться заплатити окремо.

Тамада, музика і шоу-програма

Ми вже писали про те, як вибрати ведучого для весілля і скільки приблизно коштують його послуги у Києві – від 4 000 грн. При цьому тамада VIP-класу обійдеться набагато дорожче – починаючи з 30 000 грн.

Тобто, тут ви можете заощадити, як і на шоу-програмі. Не кожен може собі дозволити виступ на весільному торжестві шоу-балету, музичної групи, зірки естради, а також різні світлові, лазерні або вогняні шоу, ілюзіоністів і артистів різних інших жанрів.

Однак за якісні базові світло і звук доведеться заплатити від 8 000 грн. Послуги діджея обійдуться у середньому в таку ж суму.

Якщо ви хочете замовити живу музику, кавер-група, що виконує сучасні хіти і добре звучить, коштує від 35 000 грн за три виходи по 30 хвилин.

Популярні виконавці просять гонорар у залежноті від рівня популярності – від 80 000 грн.

Декор і флористика

Навіть дуже маленьке весілля повинно бути гарним. Ціна за послуги флориста і декоратора залежать від вибраної концепції, масштабу заходу, квітів та матеріалів, які використовуються.

Мінімальна сума для декору весілля на 40-50 гостей починається від 50 000 грн. В цю ціну входить букет нареченої, бутоньєрка молодого, декор зони церемонії, столиків гостей та молодят.

Весільна поліграфія

Щоб ваше свято було особливим, краще замовити весільну поліграфію, але можна купити і готові запрошення – починаючи від 50 грн/шт.

Вартість унікального запрошення – від 150 грн/шт, номерки на столи – від 80 грн/шт, бенкетні картки – від 20 грн/шт, план-схема розміщення гостей – від 800 грн.

Весільний торт

Завершення торжества неможливо уявити без казково смачного та красивого торта. Його вартість розраховується, виходячи з 200 г на людину. У Києві вартість торта варіює від 350 до 800 грн за кг.

Транспорт і житло для гостей

Вибір автомобіля залежить від ваших особистих уподобань. В оренду пропонується безліч варіантів – від легкових авто преміум-класу, до лімузинів, ретро-автомобілів, карет із кіньми. Вартість оренди стартує від 500 грн/год, при цьому у вихідні мінімальна оренда складе 4-5 годин плюс зазвичай додатково оплачується подача машини.

Ви також повинні подумати про доставку гостей, якщо весілля буде за містом. У середньому транспорт для 18 осіб буде коштувати близько 1000-1200 грн (у залежності від відстані).

Іногородніх гостей потрібно на ніч влаштувати у готель. У Києві середня вартість стандартного номера – 1500 грн (в залежності від рівня локації).

Створення образу молодят

Якщо ви хочете виглядати чарівно у день свого весілля, вам не обійтися без допомоги професійного стиліста. Довірившись хорошим майстрам, ви можете бути впевнені, що ваша зачіска не розпадеться перед початком церемонії, а макіяж залишиться бездоганним до останніх хвилин весільного дня.

Послуги хорошого візажиста і майстра весільних зачісок у Києві коштують від 5 000 грн за весь образ.

Що стосується вартості вбрання нареченої, костюма нареченого і обручок – це питання дуже специфічне і вимагає індивідуального підходу.

Вартість послуг весільного агентства

Якщо бюджет дозволяє, краще скористатися послугами професійного організатора весіль. Його гонорар складе 10% від загального бюджету весілля, включаючи бенкет.

Що входить у послуги агентства:

розробка концепції та стилю весілля;

створення образу молодят;

вибір весільних локацій;

складання меню;

замовлення весільної поліграфії та флористичного оформлення;

організація весільної церемонії;

вибір ведучих для бенкету і церемонії;

організація фото- і відеозйомки;

організація повного технічного забезпечення;

вибір і замовлення артистів для шоу-програми;

складання детального сценарію весілля;

координація весільного дня.

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