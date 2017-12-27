У якій кімнаті треба ставити ялинку у рік Собаки

Вдалі напрями у цьому році: південь, схід і північний схід.
Визначте, які кімнати вашого будинку знаходяться у цих зонах і поставте всі новорічні атрибути саме там.
Такого висновку дійшли експерти з фен-шую, передає Сьогодні.ua.
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До речі, раніше ми публікували 7 варіантів ялинки своїми руками.
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