PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / В Австралії виловили триногу рибу-монстра/

В Австралії виловили триногу рибу-монстра

Мешканка Австралії зловила триногу рибу і поділилася фото з істотою у соцмережах, щоб ідентифікувати її. 

На інцидент звернуло увагу видання Daily Mail, передає УНІАН.

Мішель Герсайд зловила рибу в неділю і майже відразу випустила, але перед цим встигла сфотографувати улов і викласти знімки в місцеву групу на Facebook, щоб дізнатися, що це за істота. За її словами, риба виявилася довжиною приблизно в 30 сантиметрів.

У мережі жартують, що риба-монстр припливла до Австралії з Чорнобиля.

Читайте: Невідомий монстр налякав тінейджерів в Аргентині

Користувачів спантеличила фотографія. Деякі з них припустили, що таємнича істота – це риба-жаба. Однак, на думку самої Герсайд, куди більше улов нагадує таїтійську бородавчасту рибу-клоуна. Один з них пожартував в коментарях про те, чи не припливла ця риба з Чорнобиля.

До слова, Факти ICTV підготували для вас добірку невідомих монстрів із глибин.

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх