В Австралії виловили триногу рибу-монстра

Мешканка Австралії зловила триногу рибу і поділилася фото з істотою у соцмережах, щоб ідентифікувати її.

На інцидент звернуло увагу видання Daily Mail, передає УНІАН.

Мішель Герсайд зловила рибу в неділю і майже відразу випустила, але перед цим встигла сфотографувати улов і викласти знімки в місцеву групу на Facebook, щоб дізнатися, що це за істота. За її словами, риба виявилася довжиною приблизно в 30 сантиметрів.

У мережі жартують, що риба-монстр припливла до Австралії з Чорнобиля.

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Користувачів спантеличила фотографія. Деякі з них припустили, що таємнича істота – це риба-жаба. Однак, на думку самої Герсайд, куди більше улов нагадує таїтійську бородавчасту рибу-клоуна. Один з них пожартував в коментарях про те, чи не припливла ця риба з Чорнобиля.

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