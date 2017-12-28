Як відомо, жодне свято не може обійтися без подарунків, тим більше таке свято як Новий рік.

Місто, вітрини магазинів, будинки і торговельні центри прикрашають приємною новорічною мішурою. Навколо нас панує казка і романтика. Дівчата в передчутті свята втілюють в життя найсміливіші декоративні та кулінарні ідеї, а в знак вдячності та поваги очікують від чоловіків легких сюрпризів і яскравих подарунків.

Завжди добре, коли ти заздалегідь знаєш, якому подарунку точно буде рада подруга, дівчина, дружина, дочка. Але, якщо у виборі подарунка не впевнений, щоб не потрапити в халепу, слід ознайомитися зі списком подарунків, які ризикують зіпсувати настрій обраниці, а з часом і зовсім затьмарити свято.

Факти вивчили смаки прекрасної половини населення, і склали рейтинг із топ-10 небажаних подарунків дівчині.

Позиція №1, про яку варто забути – кухонні атрибути.

Каструлі, сковорідки, форми для випічки, м’ясорубки, ножі та інше кухонне приладдя нагадує жінці про її щоденні клопоти. Такий подарунок завжди може здатися натяком: “ти – жінка, твоє місце на кухні”, або ж “ось тобі хороші каструлі, може хоч з ними ти будеш готувати смачніше”.

У цьому подарунку взагалі можна побачити дуже багато прихованих натяків. Так що краще не варто.

Друге місце в рейтингу – свічки, фігурки тварин – талісманів східного календаря і подібні дрібнички.

Чоловіки часто дарують жінкам на Новий рік абсолютно непотрібні подарунки – свічки, ароматерапію, і т. д. Не робіть цього. Адже за пару років в її шафі зібрався як мінімум десяток таких речей.

Пункт №3 – дешева біжутерія.

Якщо на дорогі прикраси у вас немає належних коштів, то краще не дарувати щось подібне взагалі. У такому разі подаруйте подарунок, зроблений власними руками. А непримітні дешеві прикраси навряд чи порадують вашу дівчину.

На четвертій позиції небажаних подарунків розташувалися ваги і таблетки для схуднення.

Такий подарунок – пряма вказівка на недолік у зовнішності дівчини. Ніколи не робіть таких подарунків, навіть якщо дійсно вважаєте, що половинці варто звернути на себе увагу. Спробуйте вирішити цю проблему, звернувшись до близької подруги чи мами. Вони завжди знайдуть потрібні слова і добрі поради.

П’ятий рядок – м’які іграшки.

М’яка іграшка – це позитивні емоції всього на кілька хвилин. Потім цей подарунок покривається пилом на якійсь полиці.

Шосте місце – парфуми або туалетна вода.

Багато жінок люблять такі подарунки, але тема запаху дуже індивідуальна, і вірні потрапляння трапляються нечасто. Даруйте парфум тільки в тому випадку, якщо впевнені в ароматі. Наприклад, якщо це улюблений аромат. Або дівчина сама натякнула про подарунок, показавши його в магазині.

На сьомій позиції антирейтингу – крем від зморшок/антицелюлітний крем.

Сюди ж можна додати шампунь від випадіння волосся, абонемент на фітнес, а також крем від розтяжок для вагітних жінок. Такий подарунок буде розцінений як прояв шкідливості або як мінімум бездушності і нетактовності.

Читайте: 10 найгірших подарунків чоловіку на Новий рік

Восьму позицію займає книга.

Сам подарунок може стати натяком на брак розуму, що дуже образить дівчину.

Ще багато залежить від того, яку саме книгу ви вирішили подарувати. У будь-якій книзі можна знайти натяк на недосконалість. Крім того, важко вгадати смак дівчини: вона може любити наукову літературу або фантастику, а ви купили їй любовний роман.

Позиція №9 – домашня тварина.

Дарувати такі подарунки без узгодження не варто. Знову-таки, у дівчини може виявитися алергія. А може вона просто не любить тварин. Можливо, вона рідко буває вдома з якихось причин та часу на догляд за твариною просто не буде.

Фінальне десяте місце – одяг або білизна.

Білизна – досить інтимний подарунок і потрібно враховувати, що подібний варіант підійде не всім. Також потрібно бути впевненим в розмірі. До того ж – ваш подарунок може не підійти за кольором або погано сісти.

Одяг – це серйозно і індивідуально. Якщо подарунок не сподобається – він просто буде лежати в шафі і радувати кота.

Читайте: 10 найгірших подарунків чоловіку на Новий рік

Також не забувайте знімати цінники з подарунків підписувати листівки. Дівчата дуже люблять увагу і теплі слова. Ви можете купити цукерки і квіти, але тільки в доповнення до подарунка. Інакше дівчина просто образиться. Не даруєте гроші. Адже конверт під казковою пишною ялинкою буде виглядати безглуздо і самотньо.

І остання порада – ніколи не даруйте те, що було подаровано вам, але не знадобилося, або такий же подарунок, як і в минулому році.

Раніше Факти ICTV писали, як прикрасити будинок на Новий рік 2018, щоб задобрити Жовту собаку, яка буде його покровителем за східним календарем.

Фото: pix-feed.com.