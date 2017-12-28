Не встигли озирнутися, а золота осінь скинула останні листочки і передала естафету сніжній красуні-зимі.

Починаючи з середини грудня, всі люди починають готуватися до головного свята року – Нового 2018 року. Яскраві вбрання, виблискуючі прикраси, різнокольорові ялинки – навколо панує атмосфера романтики, чарівництва і казки. А значить, час думати про подарунки!

Як би ми не сперечалися і не гадали, без сумніву, Новий рік, а з ним великих яскравих коробок під новорічною ялинкою найбільше чекають діти. Одні пишуть листи Діду Морозу в надії на те, що він виконає їх найзаповітнішу мрію. Інші, старші дітки, наполегливо розповідають батькам про свої мрії та побажання.

Що ж, трошки правил для батьків.

Як обрати подарунок дитині до Нового року:

– купуйте новорічні подарунки заздалегідь. Не варто відкладати покупки на останній день;

– обираючи подарунки, згадайте про вподобання дитини. У що вона найбільше любить грати, чим цікавиться, що любить читати, дивитися;

– придбавши подарунки, сховайте їх надійно в будинку, а краще у бабусі та дідуся, якщо ви живете окремо. Пам’ятайте, подарунок повинен бути сюрпризом;

– щоб життя дітей не була зовсім вже без чудес, постарайтеся не переконувати їх у тому, що Дід Мороз і Снігуронька це видумка.

– зробіть цей день схожим на казку з чудесами. Такі свята досить сильно зміцнюють родинні зв’язки і роблять членів сім’ї ще ближче один до одного.

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Подарунки зовсім маленьким

Діткам від народження і до 3-х років можна подарувати щось з одягу, особливо, якщо така необхідність існує. Обирайте одяг яскравий, з малюнками, щоб малюк, побачивши його, був радий тому, що зображено.

Іграшки – це основний подарунок в цьому віці. До трьох років дітям зазвичай цікаво наступне:

– пазл і його різновиди, краще якщо це буде дерев’яний пазл;

– конструктор для дітей до 3-х років;

– всілякі авторські іграшки для раннього та гармонійного розвитку дітей;

– розвиваючі іграшки: іграшка-шнурівка “чарівний мішечок”, наповнений дерев’яними фігурками різних кольорів, форм і фактур, відерця, які ховаються одне в інше або щось інше;

– кінь-качалка, машинка або величезний м’яч “з ріжками” не залишать байдужим жодного малюка;

– для дітей, які люблять малювати, можна подарувати мольберт, альбоми, фарби, фломастери, олівці;

– дівчаткам можна подарувати ляльку, хлопчикам машинку, особливо гарною буде збірно-розбірна машина, яка повністю розбирається і задовольнить будь-якого малюка-розумника;

– можна подарувати книжку-іграшку з віршиками для малюків. Це можуть бути і казки для найменших.

Подарунки до Нового року дітям від 3-х до 7-ми років

Для дівчаток можна купити ляльку, за якою потрібно доглядати (причісувати, укладати спати, умивати і годувати), кухонну плиту з набором посуду, іграшкову побутову техніку, яка є точною копією дорослої або набір доктора. Даруйте м’які іграшки, інтерактивні іграшка у вигляді домашніх тварин.

Хлопчикам можна купити збірну модель літака, автомобіля або катера. Можна подарувати гарну залізницю або гоночну трасу. Хорошим подарунком буде розвиваюча настільна гра або радіокерований автомобіль.

Хлопчикам-спортсменам можна подарувати спортивний куточок або спортивне спорядження.

Гарним подарунком і в цьому віці залишаються розвиваючі іграшки для дітей від 3-х до 7-ми років, а також книги або мультфільми. Комп’ютерні ігри можуть бути доповненням до новорічних сюрпризів.

Подарунки до Нового року “дорослим малюкам”

Дітям від 7-ми до 10-ти років подарунки вже дарує не Дід Мороз, а батьки. Тому можна запропонувати дитині сходити на цікаві Новорічні вистави в театрі або цирку. Можна відвідати каток або покататися на лижах.

Хорошим подарунком буде цікава повчальна книжка, енциклопедія.

Багатьом дітям цього віку подобається майструвати. Можна обрати набір для творчості на будь-яку тему.

Хлопчикові можна подарувати дитячі набори будівельника, гонщика, пірата або радіокеровані іграшки.

Для дівчаток – вчительки, феї або набори з прикрасами.

Для спортсменів відмінно підійдуть рукавички і боксерська груша, лук зі стрілами, футбольний або баскетбольний м’ячі.

Сміливо даруйте настільні ігри. Вони можуть бути як розважальними, так і повчальними.

Подарунки до Нового року дітям від 11 до 14 років

Щоб обрати подарунок для підлітка, потрібно знати його інтереси та захоплення.

Багато хто в цьому віці вже має власний комп’ютер, тому можна подарувати щось для комп’ютера (наприклад, хороші навушники, чохол для CD-дисків).

Хорошим подарунком буде не дуже дорогий, але сучасний смартфон.

Якщо гаджет вже є, подаруйте яскравий модний чохол.

Для серйозних дітей, які вже мають захоплення, можна подарувати гарну цифрову камеру, туристичне спорядження, швейну машинку, акваріум, науково-популярну літературу.

Любителям спілкування і гучних компаній можна подарувати на Новий рік подорож з групою однолітків або запропонувати відпочити по путівці в дитячому таборі.

Лижі, ковзани, сани, сноуборд або просто катання з гірки – це все відмінно розважить дитину на зимових канікулах.

Дівчаткам-модницям підійде біжутерія, косметика, красиві наряди або аксесуари. Фен або плойка відмінно підійдуть в якості практичного подарунка.

Дзеркальце, гребінець, дитячі яскраві сумочки, різні (обов’язково яскраві) шпильки для волосся – чудовий подарунок до Нового року 2018.

Сміливо даруйте ігри, карнавальні костюми, конструктори, ляльки, домашні планетарії, набори за інтересами, танцювальні килимки.

І пам’ятайте, незалежно від віку і подарунка, головне для дитини – ваша любов, турбота і увага.

Раніше Факти ICTV писали про те, який краще вибрати подарунок для дитини до Дня Святого Миколая.

За матеріалами: razumniki.ru.