Календар харчування у Різдвяний піст 2017-2018 на кожен день (ІНФОГРАФІКА)

Під час Різдвяного посту, який триватиме з 28 листопада до 6 січня, не можна вживати м’ясо, молочні продукті і навіть яйця, проте в деякі дні дозволяється риба і вино. Для зручності Факти ICTV підготували календар харчування на кожен день.
Різдвяний піст розподіляється на 3 етапи:
- 28 листопада – 19 грудня;
- 20 грудня – 1 січня;
- 2 – 6 січня.
Календар харчування у Різдвяний піст
28 листопада. Фрукти, ягоди, горіхи, овочі та гриби. Дозволяється гаряча їжа та риба.
29 листопада. Сухоїдіння.
30 листопада. Крім страв з овочів, фруктів, зелені, каш і грибів, можна їсти рибу.
1 грудня. Сухоїдіння.
2 грудня. Дозволяється риба.
3 грудня. Можна їсти страви на основі рослинних інгредієнтів і риби.
4 грудня – Введення Пресвятої Богородиці у храм. Дозволяється риба, гаряча їжа, рослинна олія та вино.
5 грудня. Дозволяється риба і будь-які приготовані овочі.
6 грудня. Сухоїдіння.
7 грудня. Слід приготувати відварну або запечену рибу.
8 грудня. Тільки неварена їжа без додавання олії.
9 грудня. Дозволяються страви на основі риби.
10 грудня. Можна приготувати рибу.
11 грудня. Пісна гаряча їжа. Олію додавати забороняється.
12 грудня. В цей день можна будь-яку рибу.
13 грудня. День сухоїдіння.
14 грудня. Можна їсти рибу.
15 грудня. Неварена рослинна їжа.
16 грудня. Дозволяється запекти або відварити рибу.
17 грудня. Можна включити в меню рибу.
18 грудня. Будь-яка рослинна їжа, але без олії.
19 грудня – День Миколи Чудотворця. Рослинна їжа, приправлена олією, а також риба, зважаючи на свято.
20 грудня. Сухоїдіння.
21 грудня. Варені і тушковані страви з рослинних інгредієнтів з олією.
22 грудня. Тільки сирі овочі і фрукти, а також хліб.
23 грудня. Будь-які пісні страви з олією.
24 грудня. Гарячі страви з олією.
25 грудня. Гаряча рослинна їжа без олії.
26 грудня. Рослинна їжа з олією.
27 грудня. Сухоїдіння.
28 грудня. Дозволяються гарячі страви з олією.
29 грудня. Тільки сира рослинна їжа.
30 грудня. Можна їсти рибу.
31 грудня. Запечена чи відварена риба, а також будь-які овочі і фрукти.
1 січня – Новий рік. Можна дозволити собі страви з рибою та трохи вина.
2 січня. Овочі, фрукти, ягоди та гриби, але олія заборонена.
3 січня. Сухоїдіння.
4 січня. Можна приготувати овочі без олії.
5 січня. Сухоїдіння.
6 січня – Святвечір. Не можна їсти весь день – до першої зірки. Страви на столі повинні бути хоч і пісні, але святкові. Прийнято готувати кутю, рибу, узвар і різні овочеві страви.
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