Календар харчування у Різдвяний піст 2017-2018 на кожен день (ІНФОГРАФІКА)

Під час Різдвяного посту, який триватиме з 28 листопада до 6 січня, не можна вживати м’ясо, молочні продукті і навіть яйця, проте в деякі дні дозволяється риба і вино. Для зручності Факти ICTV підготували календар харчування на кожен день.

Різдвяний піст розподіляється на 3 етапи:

28 листопада – 19 грудня;

20 грудня – 1 січня;

2 – 6 січня.

Календар харчування у Різдвяний піст

28 листопада. Фрукти, ягоди, горіхи, овочі та гриби. Дозволяється гаряча їжа та риба.

29 листопада. Сухоїдіння.

30 листопада. Крім страв з овочів, фруктів, зелені, каш і грибів, можна їсти рибу.

1 грудня. Сухоїдіння.

2 грудня. Дозволяється риба.

3 грудня. Можна їсти страви на основі рослинних інгредієнтів і риби.

4 грудня – Введення Пресвятої Богородиці у храм. Дозволяється риба, гаряча їжа, рослинна олія та вино.

5 грудня. Дозволяється риба і будь-які приготовані овочі.

6 грудня. Сухоїдіння.

7 грудня. Слід приготувати відварну або запечену рибу.

8 грудня. Тільки неварена їжа без додавання олії.

9 грудня. Дозволяються страви на основі риби.

10 грудня. Можна приготувати рибу.

11 грудня. Пісна гаряча їжа. Олію додавати забороняється.

12 грудня. В цей день можна будь-яку рибу.

13 грудня. День сухоїдіння.

14 грудня. Можна їсти рибу.

15 грудня. Неварена рослинна їжа.

16 грудня. Дозволяється запекти або відварити рибу.

17 грудня. Можна включити в меню рибу.

18 грудня. Будь-яка рослинна їжа, але без олії.

19 грудня – День Миколи Чудотворця. Рослинна їжа, приправлена олією, а також риба, зважаючи на свято.

20 грудня. Сухоїдіння.

21 грудня. Варені і тушковані страви з рослинних інгредієнтів з олією.

22 грудня. Тільки сирі овочі і фрукти, а також хліб.

23 грудня. Будь-які пісні страви з олією.

24 грудня. Гарячі страви з олією.

25 грудня. Гаряча рослинна їжа без олії.

26 грудня. Рослинна їжа з олією.

27 грудня. Сухоїдіння.

28 грудня. Дозволяються гарячі страви з олією.

29 грудня. Тільки сира рослинна їжа.

30 грудня. Можна їсти рибу.

31 грудня. Запечена чи відварена риба, а також будь-які овочі і фрукти.

1 січня – Новий рік. Можна дозволити собі страви з рибою та трохи вина.

2 січня. Овочі, фрукти, ягоди та гриби, але олія заборонена.

3 січня. Сухоїдіння.

4 січня. Можна приготувати овочі без олії.

5 січня. Сухоїдіння.

6 січня – Святвечір. Не можна їсти весь день – до першої зірки. Страви на столі повинні бути хоч і пісні, але святкові. Прийнято готувати кутю, рибу, узвар і різні овочеві страви.

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Раніше Факти ICTV писали про особливості дотримання Різдвяного посту.